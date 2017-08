In den vergangenen Wochen, seit dem 30. Juni, wurde auf dem Campus-Areal der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch diverses Gastronomie-Aussenmobiliar beschädigt. Die FHNW hat nun bei der Regionalpolizei (Repol) Brugg Anzeige gegen die bisher unbekannte Täterschaft erstattet. Die Stühle und Tische, die sich auf dem Vorplatz auf der Ostseite des Campus-Areal befinden, dienen der Gastronomie, aber auch zum sonstigen Verweilen im Freien. «Mehrheitlich an Wochenenden wurden insgesamt 37 Stühle und 2 Tische beschädigt. Vor allem vom letzten Freitag bis Sonntag wurde ein Grossteil des Mobiliars mutwillig zerschlagen und auf der angrenzenden Anlage zerstreut», teilt die Repol mit. «Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt 3700 Franken.»

Weiter sei auch eine grosse Unordnung hinterlassen worden. Die Repol sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zur Täterschaft machen können (Telefon 056 461 76 80). Die Hinweise werden vertraulich behandelt. (AZ)