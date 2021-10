Zentrumsplanung Minimale Einigung: Die Stadt Brugg und der Aargauer Heimatschutz verzichten auf Rechtsmittel Für den Perimeter «Alte Post» und «Annerstrasse», wo die zentralisierte Stadtverwaltung vorgesehen ist, müssen neue Gestaltungspläne ausgearbeitet werden. Zudem können in der Altstadt und im Zentrum jetzt Projekte gemäss neuer BNO angegangen werden.

Die Liegenschaften auf dem Areal «Alte Post» in Brugg (von vorne): Alte Schmitte, Müller-Haus, Kupperhaus.

Michael Hunziker

(14. Januar 2019)

Seit Jahren ist die Planung zur Weiterentwicklung des Stadtzentrums von Brugg aufgrund von Beschwerden blockiert. Niemand konnte deshalb sagen, wann und wie es mit der geplanten Überbauung für Wohnungen, zentralisierte Stadtverwaltung und Stadtbibliothek im Bereich Alte Post und Annerstrasse weitergehen wird: Jetzt besteht zwar Gewissheit, dass es weitergeht, aber in welche Richtung, ist noch nicht klar.

Zur Erinnerung: Mitte September wies der Kanton die Gestaltungspläne «Alte Post» und «Annerstrasse» zur Überarbeitung an den Stadtrat Brugg zurück. Inzwischen ist die Frist für einen Weiterzug an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau abgelaufen. In seiner Mitteilung von gestern Freitag schreibt die Exekutive:

«In Bezug auf einen neuen Gestaltungsplan im Perimeter Alte Post und Annerstrasse wird die Stadt Brugg zusammen mit den weiteren Grundeigentümerschaften sowie unter Einbezug des Aargauer Heimatschutzes über das weitere Vorgehen und die Ausgestaltung einer neuen Planung zu befinden haben.»

Regierungsrat hat Teil des Einwohnerratsbeschlusses aufgehoben

Die Mitteilung ist insbesondere relevant, weil es darin um zwei Verfahren geht. Die Stadt Brugg und der Aargauer Heimatschutz sind übereingekommen, dass die Stadt den Entscheid zu den Gestaltungsplänen nicht ans Verwaltungsgericht sowie allenfalls ans Bundesgericht weiterzieht. Umgekehrt verfolgt der Aargauer Heimatschutz seine Beschwerde vom Februar 2020 nicht weiter gegen die revi­dierte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Brugg, welche die Altstadt- und Zentrumszone betrifft.

Der Regierungsrat hatte diese Beschwerde mit Beschluss vom 15. September 2021 im Wesentlichen abgewiesen. In Bezug auf den Verzicht auf die Unterschutzstellung von vier Objekten des kantonalen Bauinventars habe der Regierungsrat den Einwohnerratsbeschluss vom 22. November 2019 indessen aufgehoben und zur erneuten Prüfung an die Stadt zurückgewiesen, heisst es in der Mitteilung des Stadtrats weiter.

Neue BNO für Altstadt und Zentrum wird rechtsgültig

Im Zentrum der Neubeurteilung der Gestaltungspläne steht die Prüfung, «ob beim kommunalen Interesse an einer Verdichtung und attraktiven Verbindung zwischen Altstadt und Neumarkt die Schutzinteressen des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz gehörig berücksichtigt werden».

Diese neue Ausgangslage hat insbesondere zur Folge, dass die revidierte BNO in Bezug auf die Altstadt- und Zentrumszone in Rechtskraft erwächst.