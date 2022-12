Zentralpräsident Matthias Jauslin: «Der Aero-Club der Schweiz bedauert die gegenwärtige Situation auf dem Flugplatz Birrfeld» Nach der turbulenten Generalversammlung des Aero-Clubs Aargau hat der Dachverband seine Dienste angeboten. Der Zentralpräsident und Aargauer FDP-Nationalrat ist nun auf zwei Seiten gefordert. Was es seiner Meinung nach braucht, um den Scherbenhaufen zu beheben.

Weil alle Vorstandsmitglieder die Wiederwahl deutlich verpassten, hat der Aero-Club Aargau (AeCA) seit seiner Generalversammlung vom 20. Mai in Lupfig keinen Vorstand und keinen Präsidenten mehr. Er ist somit auch nicht mehr handlungsfähig. An diesem historischen Anlass dabei war auch FDP-Nationalrat Matthias Jauslin aus Wohlen.

Der 60-Jährige ist leidenschaftlicher Segelflieger, seit über 20 Jahren Mitglied des AeCA und seit 2017 Zentralpräsident des Aero-Clubs der Schweiz. Letzterer ist der Dachverband der allgemeinen Luftfahrt für die Leichtaviatik und den Luftsport. Er ist in 36 Regionalverbände gegliedert.

Das «Gemeinsame» wurde vernachlässigt

Jauslin hält gegenüber der AZ fest: «Der Aero-Club Schweiz bedauert die gegenwärtige Situation auf dem Flugplatz Birrfeld.» Grundsätzlich liege es am Aero-Club Aargau selbst, das Problem zu lösen und einen neuen Vorstand zu finden beziehungsweise zu wählen. Er fügt an:

«Wir als Dachverband und auch ich persönlich haben bereits unsere Hilfe angeboten. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, einen runden Tisch zu organisieren, an den alle zerstrittenen Lager eingeladen würden und das weitere Vorgehen gemeinsam besprochen wird.»

Dem «Gemeinsamen» sei in der Vergangenheit wohl zu wenig Beachtung geschenkt worden, so der Zentralpräsident. Schliesslich gehe es darum, «die Mitglieder des AeCA und sämtliche Mitarbeitende auf dem Flugplatz bei diesem Prozess zu unterstützen und an Lösungen zu arbeiten, die von einer Mehrheit akzeptiert werden können».

Obmänner und Jurist haben sich ausgetauscht

Mit anderen Worten: Hektik ist nicht angesagt. Wichtiger ist es aktuell, eine sorgfältige Auslegeordnung zu machen und etwas Ruhe einkehren zu lassen. Der Betrieb auf dem Regionalflugplatz Birrfeld und die Vereinsaktivitäten laufen normal weiter. Flugplatz-Chef Carlo Ferrari steht im Einsatz.

Eine Aussprache mit den Obmännern der Fluggruppen auf dem Birrfeld sowie Generalsekretär Yves Burkhardt und einem Juristen, beide vom Aero-Club der Schweiz und nicht Mitglieder des AeCA, haben sich am 1. Juni zu einem Gespräch getroffen. Weitere werden folgen. Derzeit ist noch alles ergebnisoffen.

Das Ziel ist laut Jauslin ganz klar, dass mit allen Parteien gesprochen wird. Dazu zählen selbstverständlich auch die Kritiker. Der Aero-Club der Schweiz sieht seine Funktion unter anderem aktuell darin, den runden Tisch im Aargau zu koordinieren. Sobald geeignete Kandidierende für den Vorstand und das Präsidium gefunden sind, dürfte eine ausserordentliche Generalversammlung des AeCA stattfinden.