World Skills Competition Nur drei Punkte fehlten zum Sieg: Windischer ist zweitbester Elektroniker der Welt Vom 19. bis 21. Oktober fanden die «World Skills Competition 2022 Special Edition» im Beruf des Elektronikers statt. Mario Liechti vom Paul-Scherrer-Institut nahm teil.

Mario Liechti gewinnt an den «World Skills Competition 2022 Special Edition» Silber. Michael Zanghellini

«Ich habe eine Riesenfreude und bin dankbar für die grosse Unterstützung in den letzten Jahren», erzählt Mario Liechti am 24. Oktober im Gespräch. Wenige Tage zuvor gewann der Windischer an den «World Skills Competition 2022 Special Edition» die Silbermedaille als Elektroniker.

Nach turbulenten Monaten mit kurzzeitiger Absage der World Skills in Schanghai sowie den darauffolgenden Anstrengungen von Swiss Skills und anderen Landesverbänden, die Austragung in einem anderen Land zu organisieren, endete die Berufsweltmeisterschaft für Liechti mit einem gelungenen Resultat.

Rund 17 Teilnehmende der weltbesten Nachwuchs-Elektroniker kämpften vom 19. bis 21. Oktober um den Weltmeistertitel in Bern im Berner Berufsbildungszentrum. Lediglich einem chinesischen Kontrahenten musste sich Liechti wegen drei Punkten geschlagen geben.

Eine Aufgabe konnte nicht abgeschlossen werden

«Kurz vor dem Wettkampfbeginn fühlte ich mich nervöser und angespannter als sonst. Nicht weil ich Angst vor den Aufgaben hatte, sondern weil der Event für mich viel bedeutete», sagt Liechti. Besonders geholfen habe ihm die Unterstützung des Experten Markus Lempen, der Teamleaderin Fabienne Spring sowie von Familie und Freunden.

Bis auf eine Aufgabe bekundete der angehende Elektro- und Informationstechnikstudent keine Probleme. «Als recht knifflige Angelegenheit erwies sich das Programmieren einer Hardware. Dies konnte nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Austausch zwischen den Teilnehmern während der Pausen half, sich selbst einzuschätzen. Dadurch erfuhr ich, dass auch alle 16 weiteren Kandidierenden die Aufgabe nicht lösen konnten. Das beruhigte mich», entsinnt sich Mario Liechti.

Mario Liechti (von links) mit seinen Kontrahenten aus China und Südkorea in Siegerlaune. Michael Zanghellini

Eine Riesenfreude und ein wunderbares Gefühl sei es gewesen, als der Wettkampf vorbei gewesen war. Liechti sagt:

«Durch meine Teilnahmen und Erfahrungen an den Swiss Skills und Euro Skills hatte ich ein gutes Gefühl, dass die erbrachten Leistungen für eine Medaille reichen könnten.»

Schliesslich erfolgte die Rangverkündigung. Den dritten Rang erkämpfte sich ein Südkoreaner. Dadurch folgten kurz Zweifel, es könnte eng werden. Was schlussendlich in ihm vorgegangen sei, sei nicht in Worte zu fassen. «Die Emotionen brachen über mich ein, es ist unbeschreiblich und heute noch nicht realisierbar», erzählt der Vizeweltmeister erfreut.

Bereits am 25. Oktober arbeitet Mario Liechti in gewohnter Umgebung wieder im Paul-Scherrer-Institut in Villigen. Allerdings als zweitbester Elektroniker der Welt und mit ein wenig mehr Freizeit.