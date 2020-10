Wohlfühloase in Olivgrün und Weinrot – grosses Interesse an Alterswohnungen

Kein Wunder, sind die Wohnungen begehrt: mit dieser Architektur, an dieser Lage. Die Freude über die neue Alterswohnsiedlung an der Fröhlichstrasse in Brugg ist Livio Plüss denn auch anzusehen, dem Verwaltungsratspräsidenten der zuständigen Schönegg Brugg AG.

Entstanden ist, zeigt sich beim kurzweiligen Augenschein an diesem strahlend sonnigen Herbstnachmittag, eine veritable, zentral gelegene Wohlfühloase mit 109 Alterswohnungen mit 11/2 bis 31/2 Zimmern. Seit August sind diese bezugsbereit, 90 Einheiten konnten bereits vermietet werden. Das Interesse sei sehr gross und steige – mit der nahenden Fertigstellung der Umgebung – kontinuierlich an, stellt Plüss fest. Ebenfalls vermietet sind die rund 650 Quadratmeter Gewerbeflächen.

Die modernen, hellen Wohnungen mit den hohen Räumen sind erstellt im Minergie-Standard, hindernisfrei ausgebaut, verfügen über Waschmaschine/Tumbler und Komfortlüftung genauso wie über grosszügige Aussenräume mit Balkonen oder Sitzplätzen. Wert gelegt worden sei auf hochwertige Materialien, sagt Plüss und zeigt als Beispiel auf die edlen Parkett­böden oder die dunkle Naturstein-Abdeckung in der offenen Küche.

Wegen Corona schmolz der Vorsprung dahin

Die Mieterinnen und Mieter – angesprochen sind Personen ab 55 Jahren – erhalten zudem zu Vorzugskonditionen einen einfachen Zugang zu einem breit angelegten Dienstleistungsangebot im Bereich Verpflegung und Therapien. «Sonare» nennt sich das Konzept. «Jeder kann das beziehen, was er persönlich nutzt oder braucht», hebt Plüss hervor. Die Menschen müssten also keinerlei Zusatzverpflichtungen eingehen, sondern könnten selbstständig leben und ihre Bewegungsfreiheit geniessen. «Das fördert die Zufriedenheit und das Selbstwertgefühl», ist sich der Verwaltungsratspräsident sicher.