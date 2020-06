Wogen um Geri Müller gehen hoch: Komitee fordert Schulleiter, der Vorbildfunktion erfüllt

Geri Müller polarisiert, seine Wahl als Schulleiter wirft hohe Wellen in Brugg. Während die einen – in Leserbriefen genauso wie in Online-Kommentaren – den 59-jährigen früheren Stadtammann von Baden und Grüne-­Nationalrat als ungeeignet bezeichnen für diese Stelle, sprechen andere von einer unwürdigen Hetzjagd.

Geteilt sind auch die Meinungen zum Komitee «Schulleiterwahl überprüfen!» und dessen am Dienstag lancierte Petition (die AZ berichtete). Der Brugger FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild, der zusammen mit Miro Barp (SVP) das Co-Präsidium innehat, ist sich bewusst: Bei der Frage nach den Eigenschaften, die ein Schulleiter mitbringen soll, klaffen die Vorstellungen zwischen der Schulpflege und dem Komitee «offensichtlich weitgehend ­diametral auseinander».

Als fachliche Qualifikationen gefragt seien eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung und Unterrichtserfahrung, eine abgeschlossene Schulleiter-Ausbildung, mehrjährige Führungserfahrung sowie Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Administration, öffentlicher Verwaltung und Informatik, steht für Haudenschild fest. Bei der pädagogischen Ausbildung bestehen gemäss dem FDP-Einwohnerrat Zweifel, ob Geri Müller das Seminar abgeschlossen hat. Jedenfalls sei in seinem Lebenslauf und im Internet diesbezüglich nichts eindeutig ersichtlich. Das Komitee habe ohne Erfolg versucht, mit Geri Müller in Verbindung zu treten für eine Klärung.

Bereits mehrere Dutzend Unterschriften erhalten

Persönlich wünscht sich Haudenschild eine integre und breit akzeptierte Persönlichkeit als Schulleiter, welche die Bevölkerung nicht spaltet. Der ausgelöste Sturm zeige eben gerade, dass Geri Müller nicht breit akzeptiert sei. Ein Schulleiter soll ein Vorbild sein, also jemand, der nicht selbst das tue, wovor man Schüler, Schülerinnen und Jugendliche wegen der Konsequenzen immer warne. «Das heisst, Intimbilder verschicken», hält Haudenschild fest, «und schon gar nicht als vom Volk gewählter, vollamtlicher Chef von 600 Mitarbeitenden aus den Amtsräumen während der Arbeitszeit».