Bucher zeichnet am liebsten Tiere, wie Tiger oder Pfauen, aber auch Landschaften oder Blumen. Camponovo malt ebenfalls Landschaften, fertigt aber auch gerne abstrakte Bilder an. Wenn Bucher etwa einen Tiger malt, nimmt sie meistens ein Foto zur Vorlage. Ansonsten legen Mutter und Tochter einfach los und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

Ex-Chef hält Rede an Vernissage

Bereits während ihrer Schulzeit begann Camponovo mit dem Zeichnen. Zusammen mit ihrer Mutter bastelte sie alles Mögliche. Annelis Bucher war ebenfalls immer kreativ tätig, so töpferte sie etwa. Aufgrund ihrer Arthrose in den Fingern musste sie das aber aufgeben. Durch ihre Tochter kam sie dann zur Malerei, die sie bis heute nicht mehr losliess. 2010 malten die beiden ihr erstes gemeinsames Bild, ein Waldsujet. Dieses wird ebenfalls an der Ausstellung im Kupperhaus zu sehen sein, es ist aber unverkäuflich. Die anderen gezeigten Bilder können hingegen erworben werden.

Für Camponovo ist das Malen ein guter Ausgleich zu ihrem Bürojob. Es sei eine Abwechslung und man vergesse leicht die Zeit dabei, so Camponovo. Ihre Mutter stimmt ihr zu. «Manchmal bin ich um drei Uhr morgens noch am Malen.» Beide freuen sich darauf, ihre Bilder im Kupperhaus hängen zu sehen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Es sei schön, die Reaktionen auf die Bilder mitzuerleben, so Camponovo, die neben ihren Kunstwerken auch einige Fotografien ausstellt. In letzter Zeit habe sie sich der Fotografie zugewandt, sagt Camponovo. Das Malen hat sie dabei etwas vernachlässigt, aber in Zukunft möchte sie wieder vermehrt den Pinsel schwingen.

Etwas wird das Vorhaben von Mutter und Tochter noch spezieller machen, besonders für Corinne Camponovo. Ihr früherer Chef, der ehemalige Leiter des Steueramts, Edi Zimmermann, wird nämlich die Ansprache an der Vernissage am Freitag, 10. August, um 17 Uhr halten.