Es gibt sie doch: Stimmberechtigte, die nicht wollen, dass die Gemeinde Hausen das Dahlihaus und das Schuhmacherhüsli zwecks Erhaltung und Restaurierung an Robert und Veronika Kühnis von Windisch verkauft.

Die Gegner machen sich für die Variante B (Rückbau) stark. «Ja, es gibt sie noch, die andere Meinung in Hausen, trotz der penetranten Werbung für die Ideen des Dahlihaus-Vereins in allen gedruckten Medien der Region. Durch gebetsmühlenartiges Wiederholen derselben Argumente werden sie nicht richtiger», schreibt Bruno Muhl in einem Leserbrief für die AZ.

Muhl lebt seit 16 Jahren in Hausen und verfolgt – zusammen mit Mitstreitern – die Diskussionen um das Dahlihaus intensiv. Doch warum beteiligte sich der 80-Jährige letzte Woche nicht am Podium, organisiert vom Dahlihaus-Verein, bei dem nur Teilnehmer vertreten waren, die sich für die Variante A (Verkauf an Kühnis) einsetzten?