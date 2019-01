Der Kanton Aargau ist auf der Suche nach geeigneten Standorten für zwei zusätzliche Mittelschulen. Als diese Pläne im vergangenen Herbst publik wurden, war einerseits die Rede von einem neuen Gymnasium im Fricktal, andererseits von einem im Raum zwischen Aarau und Baden, also in Lenzburg oder Brugg.

Mit diesen Standortfragen beschäftigen sich aktuell nicht nur das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS), sondern auch die Regionen. Aus dem Fricktal ist bereits bekannt, dass sich Rheinfelden und Möhlin gemeinsam als Mittelschulstandort beim Kanton bewerben. Auch andere Gemeinden wie Frick und Stein haben Interesse. Was tut sich in Brugg? In den diese Woche bekannt gewordenen Leitsätzen steht dazu: «Der Bildungsraum Brugg-Windisch hat auf allen Bildungsstufen eine starke städtische und regionale Ausstrahlung.» Der Stadtrat erwähnt als geplante Massnahme, «aktiv an der Diskussion und Evaluation eines neuen Kantonsschulstandorts teilzunehmen».

Nicht auf Kosten der Berufsschulen

An der letzten Vorstandssitzung des regionalen Planungsverbands Brugg Regio habe ein BKS-Vertreter informiert, dass im Raum Brugg–Lenzburg ein Standort oder ein ideales Objekt für eine Kantonsschule gesucht wird, sagt Richard Plüss, Präsident von Brugg Regio, auf Nachfrage der AZ. «Es haben alle Gemeindevertreter zugehört. Sie sind aufgerufen worden, wenn sie entsprechende Möglichkeiten gemäss den Anforderungen sehen, sich entweder direkt oder über Brugg Regio zu melden.»