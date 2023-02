Windisch/Rumänien «Es war bitterkalt. Die Kinder sind uns barfuss aus dem Haus entgegengelaufen»: Gemeindeschreiber von Windisch ist erschüttert Über den Fonds Marius Arsene unterstützt Gemeindeschreiber Stefan Wagner in Rumänien immer wieder Notleidende. Was er bei seinem letzten Besuch vor Ort erlebt hat, hat er nun zusammengefasst.

In diesem rumänischen Haus lebt ein Vater mit seinen sechs Kindern. zvg

Seit über zehn Jahren engagiert sich Stefan Wagner in Rumänien. Aus dem Kontakt mit dem Landmann Marius Arsene ist bald ein Hilfswerk entstanden, das versucht, die Not der Bevölkerung und von Flüchtlingen aus der Ukraine zu lindern. Kurz vor Weihnachten verbrachte der Gemeindeschreiber von Windisch seine Ferien einmal mehr im Land, das sozusagen zu seiner zweiten Heimat geworden ist.

Stefan Wagner aus Windisch hilft in Rumänien. Alex Spichale

Und immer wieder trifft Stefan Wagner auf Schicksale, die ihn tief berühren. Pragmatisch sucht er zusammen mit seinem Team vor Ort nach Lösungen. Um seine Erlebnisse zu verarbeiten, hält er die krassen Gegensätze und getroffenen Massnahmen in Berichten fest.

Sieben Personen schlafen in einem Raum

Stellvertretend für das Schicksal von vielen Familien auf dem Land schildert Wagner den Besuch bei einer Familie in Letca. Im Haus, wobei man eher von eine Baracke sprechen müsse, lebe ein Vater mit seinen sechs Kindern. Die Mutter habe die Familie verlassen. Das Hilfswerk von Marius Arsene sei schon im vergangenen Frühling von verschiedenen Seiten auf die schwierige Situation dieser Familie aufmerksam gemacht worden.

«Wir haben begonnen, regelmässig Lebensmittel zu bringen, und versucht, mit weiteren Hilfeleistungen die Situation wenigstens etwas zu verbessern», hält der Windischer fest. Vor Einbruch des Winters haben sie einen Holzofen installiert, damit die Familie mindestens den einzigen bewohnbaren Raum warm halten kann.

Der Hausgang hat einen Boden aus Erde. zvg

Er habe immer wieder Fotomaterial der Hilfsaktionen erhalten, aber als er dann vor den Weihnachtstagen selbst vor dem Haus stand, sei er von der Situation schlichtweg erschüttert gewesen, so Stefan Wagner. Er ergänzt: «Es war bitterkalt, etwa minus fünf Grad. Die Kinder sind uns barfuss aus dem Haus entgegengelaufen, als sie das Auto gehört haben.»

Anstelle einer Tür verfügt das Haus über einen Teppich beim Eingang. Der Boden im Gang besteht aus Erde. Weil der zweite Raum unbewohnbar ist, leben laut Wagner alle sieben Personen in einem Zimmer, wo sie sich aufhalten, kochen, essen und auch schlafen.

Grosse Freude an Orangen und Spielsachen

Die Lebensmittellieferung für die bevorstehenden Festtage habe bei den Kleinen grosse Freude ausgelöst. «Insbesondere, als sie in den Taschen Orangen entdeckt haben», berichtet der 63-Jährige. Vor dem Haus sei ein kleiner Tannenbaum gestanden, und die Kinder erzählten traurig, dass sie so gerne Lichter am Baum hätten.

Die Kinder auf dem Land freuen sich über die Weihnachtsgeschenke. zvg

Am nächsten Tag ging Marius Arsene nochmals auf Einkaufstour und brachte den Kindern die gewünschten Lichter sowie ein paar Spielsachen vorbei. Auf der Rückfahrt von Letca nach Bragadiru hatte Stefan Wagner keine Worte mehr: «Ich habe mich im Laufe der Zeit an die misslichen Verhältnisse in Rumänien gewöhnt.

Doch wie dieser Vater mit seinen Kindern lebt, ist für mich schlichtweg menschenunwürdig.» Speziell in den Dörfern auf dem Land sei die Armut extrem gross.