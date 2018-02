Die Gäste liessen es sich im Fasnachtsdorf bei Speis und Trank gut gehen. Vor dem Festzelt boten die imposanten Wagen der Amphi-Flitzer, Gruftis und NaBü schon einen ersten Vorgeschmack auf die Fasnachtsumzüge am Samstag in Windisch und am Sonntag in Brugg.