Windisch/Brugg Warum Regierungsrat Dieter Egli mit der Aargauer Bevölkerung wandern will Am Samstag, 22. Oktober, beginnt der SP-Politiker in seinem Bezirk mit einem neuen Format, bei dem er mit Interessierten im Freien oder bei einem Apéro unkompliziert ins Gespräch kommen kann.

Als Dieter Egli für den Regierungsrat kandidiert, tauscht er sich mit der interessierten Bevölkerung – hier in Muri – aus. Britta Gut (2. September 2020)

Auf kurzen Wanderungen oder beim anschliessenden Apéro können Interessierte dem SP-Regierungsrat persönlich Fragen stellen und Einblicke in die Aargauer Politik erhalten. Zusammen mit dem Ur-Windischer erhält die Bevölkerung in allen elf Bezirken des Kantons die Gelegenheit, spannende Ausblicke zu entdecken.

Ausgangspunkt für die erste Kurzwanderung mit Dieter Egli ist der Brunnen auf dem Neumarktplatz in Brugg. Flavia Rüdiger

Mit dem neuen Format «Ausblicke» starten wird der 52-jährige Vollblutpolitiker am Samstag, 22. Oktober, in Brugg. Die Wanderfreudigen starten um 10 Uhr beim Brunnen auf dem Neumarktplatz. Ab 12 Uhr gibt es einen Apéro im Rathaus, wo der Austausch weitergeht.

Im April 2024 endet die Tour durch den Aargau

In unregelmässigen Abständen will Egli danach samstags so mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen, stets in einem anderen Bezirk. Bis er Ende April 2024 in Aarau angekommen ist. «Ich wandere leidenschaftlich gerne. Wandern entspannt, ich habe Zeit für mich, für die Umgebung und für die Menschen, mit denen ich zusammen bin», schreibt Egli dazu auf seiner persönlichen Website. Dabei gehe es nicht um sportliche Leistung, sondern um Gemütlichkeit. Egli:

«Da kann man mir auch einmal die Meinung sagen!»

Auf die Frage, warum er im Herbst mit diesen Anlässen im Freien beginnt, antwortet Annette Kielholz, Sprecherin von Eglis Volkswirtschaftsdepartement: «Dieter Egli hatte seit längerem die Idee, eine Plattform für den direkten Austausch mit der Bevölkerung zu schaffen, ähnlich dem ‹Café Cantonal› seines Vorgängers.» Damit ist der frühere SP-Regierungsrat Urs Hofmann gemeint.

Windischer spricht über seine persönliche Arbeit

Für Dieter Egli habe sich im Laufe des Frühlings das Format der gemeinsamen Wanderungen konkretisiert und der Start sei auf den Herbst festgelegt worden. Die Sprecherin ergänzt:

«Der direkte, ungezwungene Kontakt und der Dialog mit der Bevölkerung haben im Alltag eines Regierungsrats leider eher wenig Platz.»

Gleichzeitig sei es wichtig, das Verständnis für Politik und die Arbeit in der Verwaltung zu fördern. Dies sei das Ziel der Anlässe. Es sei aber keine «Institution» wie der Landammann-Stammtisch.

Ob sich dieses «Ausblicke»-Format bewährt, wird Dieter Egli nach Abschluss der Wanderserie entscheiden. Die Anlässe, an denen Egli nicht die Aargauer Regierung vertritt, werden mit Unterstützung der SP-Ortsparteien der Bezirke durchgeführt, die ihre Mitglieder dazu einladen. Willkommen sind explizit alle Interessierten.