Windisch/Brugg Kanton entfernt vier junge Bäume aus dem neuen Kreisel der Südwestumfahrung: Was passiert mit diesen? Ein Herzstück der im Oktober 2021 eröffneten Umfahrungsstrasse zwischen Windisch/Hausen und Brugg/Schinznach-Bad bekommt demnächst einen neuen Kreiselschmuck. Vorbereitungsarbeiten dafür sind kürzlich erfolgt. Doch ein SP-Politiker sorgt sich um die Bäume.

Vor wenigen Tagen hat der Kanton mit zwei Fahrzeugen und vier Angestellten junge Bäume im Kreisel der Südwestumfahrung entfernt. Bild: zvg

Gross war die Freude bei den Beteiligten, als Anfang Oktober 2021 die Südwestumfahrung Brugg ein Jahr früher als geplant eingeweiht und kurz darauf dem Verkehr übergeben werden konnte. Die neue Umfahrungsstrasse zur Zentrumsentlastung von Brugg und Windisch ist etwa zweieinhalb Kilometer lang und verfügt über zwei Kreisel.

Derjenige bei der Einmündung zur Unterwerkstrasse auf dem Gemeindegebiet von Windisch soll demnächst einen Kreiselschmuck mit einer Dampflokomotive aus Stahlblech bekommen. Sie wird die Richtung zum Bahnpark Brugg anzeigen. Das Bauvorhaben basiert auf einem Karton-Modell, das Gregor Tomasi, Präsident der Stiftung Bahnpark Region Brugg, entworfen und kurz nach der Einweihung öffentlich gezeigt hat.

Das Modell von Gregor Tomasi zeigt, wie der neue Kreiselschmuck, den jedes Kind verstehen dürfte, aussehen wird. Bild: zvg/Gregor Tomasi

Die Auflage des Baugesuchs ist abgeschlossen. Die Verantwortlichen rechnen mit der Fertigstellung des Kreiselschmucks per Ende Mai.

Gemeinden sind für Gestaltung zuständig

Vor wenigen Tagen hat auf dem Kreisel eine Umpflanzaktion stattgefunden. Darauf angesprochen, warum hier überhaupt vier Bäume gepflanzt worden waren, antwortet der damalige Projektleiter Marcel Voser vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU): «Grundsätzlich sind die Gemeinden für eine Kreiselgestaltung mit einem Kunstobjekt zuständig.» Eine erste Idee von Gregor Tomasi sei mal gekommen, doch leider ohne konkrete Möglichkeit für die Ausführung. «Da die Möglichkeit zu einer Umsetzung sehr unwahrscheinlich war, hat man sich für die Bepflanzung entschieden», fügt Voser an.

Marcel Voser leitete das Projekt Südwestumfahrung Brugg. Bild: Severin Bigler

Die vier Stieleichen wurden im Rahmen des Projekts Südwestumfahrung Brugg in die Kreiselmitte gesetzt. Da die Pflanzungen über das gesamte Projekt in Auftrag gegeben worden waren, kann der Einzelposten für diese Bäume «nicht auf die Schnelle» angegeben werden.

Später habe der Kanton ermöglicht, dass das neue Kunstwerk auf diesen Kreisel gestellt werden könne, sagt der BVU-Vertreter. Für die jungen Bäume wurde ein neuer Standort gesucht. Aus diesem Grund habe man mit zwei Fahrzeugen und genügend Personal in einem effizienten Arbeitszug die vier Stieleichen versetzen können. Sie wachsen jetzt am neuen Ort ausgangs Mülligen in Fahrtrichtung Windisch weiter.

Bäume als ökologische Ausgleichsfläche wichtig

Auf diese Weise habe auch der Kanton seinen Beitrag an den neuen Kreiselschmuck geleistet, welcher wiederum für die Allgemeinheit mit dem Lok-Museum eine tolle Sache sei, bilanziert Marcel Voser.

Für SP-Politiker Martin Brügger, Grossrat und Einwohnerrat in Brugg, sind Bäume als ökologische Ausgleichsflächen wichtig. Er hätte es begrüsst, wenn die stattlichen Jungbäume in die neue Kreiselgestaltung integriert worden wären. Denn das hätte das Objekt wohl kaum gestört, sondern bereichert. Die Umpflanzaktion, die für die Bäume Stress bedeute, sei wohl nicht privat bezahlt worden.

Die Gesamtkosten für den neuen Kreiselschmuck werden auf 55’000 Franken geschätzt. Steuergelder werden dafür keine beansprucht. Die Baufirma Implenia AG übernimmt das Betonfundament und die Creabeton Baustoff AG die Betonscheibe. Gregor Tomasi und seine Ehefrau finanzieren die Dampflok aus Stahlblech.