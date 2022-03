Windisch/Berlin Musikerin Lena Minder: «Es gab Tage, da hat mir gar nichts gefallen» Die in Windisch aufgewachsene Musikerin Lena Minder hat in Berlin ihr Debütalbum «Together Alone» aufgenommen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst sei nicht immer einfach gewesen, sagt sie.

Ihre Musik ist handgemacht, akustisch und authentisch, sagt Lena Minder. zvg/Victoria Byt

Bezaubernd und bewegend, einmal ruhig und reduziert, dann wieder flott und froh: «Nostalgic Pop» nennt Lena Minder ihren Musikstil, eine Mischung aus viel Indie-Folk, etwas Country und Soul. «Together Alone», heisst das Debütalbum der Singer-Songwriterin mit acht intimen, sorgfältig arrangierten, eindringlichen – und oft auch melancholischen – Songs. Begleitet wird ihre klare, warme Stimme hier von einer Gitarre, da von einem Piano.

Es sei ein sehr persönliches Album geworden, das sich nicht in eine Schublade drücken lasse und zeitlos sei, sagt die 37-Jährige. Sie möge die vielen Facetten. Kein Song klinge wie der andere, und trotzdem ergäben sie eine schöne Einheit und hätten viele Gemeinsamkeiten. In jedem schwinge sehr viel Nostalgie mit:

«Dabei bediene ich mich alten Klischees, die ich musikalisch in neuem Licht präsentiere.»

Lena Minder ist in Windisch aufgewachsen. Nach ihrem Musikstudium zog sie nach Berlin, veröffentlichte unter ihrem Künstlernamen Liv Summer zwei EP’s im 2015 und 2019, tourte in Deutschland und der Schweiz, begeisterte mit ihrer Bühnenpräsenz. Im März 2020 wollte sie in ihre Heimat zurückkehren. Die Coronapandemie durchkreuzte diese Pläne.

Viel experimentiert, um den neuen Sound zu finden

Im ersten Lockdown begab sich Lena Minder in Isolation, verwandelte ihr Zimmer in ein Home-Recording-Studio. Sie hinterfragte vergangene Beziehungen kritisch, überlegte, warum sie nicht funktioniert haben, beschäftigte sich mit dem Thema Einsamkeit, dem Loslassen. «Diese Gedanken habe ich in meine Lieder gepackt.»

Youtube

Nicht immer sei die Suche und Auseinandersetzung mit sich selbst einfach gewesen, räumt die Musikerin ein. «Es gab Tage, da hat mir gar nichts mehr gefallen und ich wollte alles über Bord werfen.» Wichtig sei ihr gewesen, dass jeder Song eine Botschaft habe – «etwas, das mich selber bewegt, musikalisch wie auch inhaltlich».

So präsentiert sich das Albumcover von «Together Alone». zvg

Sie habe viel experimentiert – etwa mit Stimmelementen und eingespielten Loops –, um ihren neuen Sound zu finden, habe auch viel verworfen, fährt sie fort. Entstanden sei ein Album jenseits des Mainstreams für alle, die sich für handgemachte, akustische und authentische Musik interessierten. Der Albumtitel «Together Alone» fasse das Thema zusammen, das sich in fast jedem Song widerspiegele: «Man ist mit jemandem zusammen, aber fühlt sich trotzdem alleine.»

Ihren Künstlernamen hat die Musikerin bewusst hinter sich gelassen. Liv Summer habe sie im 2011 als Band gegründet, erklärt sie. Nach dem Umzug nach Berlin sei sie dann aber mehrheitlich solo unterwegs gewesen, ihre Musik habe sich verändert. «Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich nicht mehr hinter einem Pseudonym verstecken und einen Neuanfang wagen möchte, gerade auch, weil ich meine Songs erstmals selber produzieren wollte», stellt sie fest. Mit einem Künstlernamen sei man eine Art Produkt. Sie aber möchte als echte, glaubwürdige Künstlerin wahrgenommen werden und sei froh, habe sie diesen Schritt gewagt. «Es fühlt sich viel besser an, als ‹Lena› angesprochen zu werden! Denn das bin ich.»

Ab Mitte April geht es mit kleiner Band auf Tour

«Together Alone» sei ein Album, das sie sich auch selber immer wieder gerne anhöre, antwortet sie auf die Frage, wie zufrieden sie mit dem Ergebnis ist. «Insofern ist das ein gutes Zeichen.» Klar gebe es Dinge, die sie im Nachhinein vielleicht ein bisschen anders machen würde, räumt sie ein. Aber sie freue sich, es der Welt präsentieren zu dürfen. Bisher sei es gut angekommen. «Nationale und internationale Radiostationen haben meine Songs bereits in die Rotation aufgenommen und ein paar Reviews werden noch kommen», sagt sie. «Ich bin gespannt auf weitere Feedbacks.»

Lena Minder ist gespannt auf die Feedbacks zu ihrem Album. zvg/Tim Hoskey

Ab Mitte April wird Lena Minder mit einer kleinen Band auf Tour gehen. Diese führt sie auch in die Schweiz. Am Samstag, 28. Mai, beispielsweise spielt sie am Stimmen Festival Ettiswil im Kanton Luzern oder am Freitag, 3. Juni, am Palp Festival im Wallis. Der komplette Tourplan wird demnächst veröffentlicht.