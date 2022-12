Windisch Zum ersten Mal haben zwei Tiere der psychiatrischen Klinik Königsfelden an einer Leistungsschau den Sieg geholt: Esthy und Elly Mit 15 Schafen sind die PDAG zur Jubiläumsschau des Schweizer Spiegelschaf Zuchtvereins angetreten. Gleich mehrere Vierbeiner haben eine Auszeichnung erhalten. Wer erfolgreich war und welche Tiere in Königsfelden sonst noch zum Einsatz kommen.

Die Mutterschafe Elly und Esthy haben die höchste Auszeichnung erhalten. zvg/PDAG

Nicht die Walliser Schwarznasenschafe der frisch gewählten SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider machen zum Jahresende Schlagzeile, sondern die Spiegelschafe der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch. Denn es ist das erste Mal, dass sich der Betrieb in Königsfelden über Siegerschafe bei der alljährlich zweimal stattfindenden Leistungsschau des Schweizer Spiegelschaf Zuchtvereins freuen kann.

In Merkmalen wie Erscheinung, Format und Wolle liessen die Mutterschafe Esthy und Elly in ihren jeweiligen Alterskategorien alle tierischen Mitkonkurrentinnen hinter sich, ist auf der Website der PDAG zu lesen.

Ruben belegte den zweiten Platz in der Kategorie «Widder über 12 bis 18 Monate». zvg/PDAG

«Ruben belegte den zweiten Platz in der Kategorie ‹Widder über 12 bis 18 Monate›, Ronny in derselben Kategorie den dritten Platz», so PDAG-Sprecher Daniel Zimmermann. Ausserdem hat Tamina den dritten Platz in der Kategorie «Mutterschafe über 2-3 Jahre» erzielt.

Spiegelschafe galten als ausgestorben

Der Gesamtbestand der PDAG umfasst laut Zimmermann aktuell 51 Spiegelschafe. Mit total 15 Schafen hatten die PDAG an der zum 25. Geburtstag des Zuchtvereins abgehaltenen Sonderschau Anfang Oktober in Gränichen AG teilgenommen.

Seit 2019 werden die Spiegelschafe unter der Leitung der PDAG-Gärtnerei aktiv gezüchtet und seit 2022 auch an andere Züchterinnen und Züchter in der Schweiz weitergegeben. Ihren speziellen Namen verdanken die bereits als ausgestorben gegoltenen Landschafe der – im Gegensatz zum normalen Hausschaf – unbewollten Stirn.

«Heute gibt es schweizweit wieder etwa 2800 reinrassige Tiere», halten die PDAG fest. Darunter falle auch der stattliche Bestand in Königsfelden. An Leistungsschauen des Schweizer Spiegelschaf Zuchtvereins nehmen die PDAG seit 2019 teil.

Viele Tiere werden therapeutisch genutzt

Insgesamt unterhalten die PDAG zirka 120 Tiere. Daniel Zimmermann sagt: «Dazu gehören neben den erwähnten Schafen die beliebten Dammhirsche, Esel, Ponys, Schweine, Gänse, Hühner, Enten sowie weitere Therapietiere – etwa Hund Ludwig.» Diese anderen Tiere würden überwiegend therapeutisch eingesetzt. Weitere Auszeichnungen gebe es nicht.

Am 26. August 2021 musste der weisse Damhirsch Fridolin das Wildgehege der PDAG in Windisch verlassen. zvg

Ein richtiger Publikumsmagnet war in der Vergangenheit der weisse Hirsch Fridolin. Im Sommer 2021 erhielt der Halb-Albino ein neues Zuhause bei Ernst Schranz in Baggwil BE. Der 68-jährige Privatzüchter spricht von einer «gfreute Sach». Fridolin, der nun Platzhirsch ist, habe 2021 sechs Jungehirschen gemacht und im vergangenen Oktober erneut gedeckt. Aus dem Aargau habe Fridolin schon mehrfach Besuch bekommen, erzählt Schranz begeistert.