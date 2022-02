Windisch Workshop angesetzt: Wer will die digitale Zukunft der Gemeinde mitgestalten? Am 15. März wird im Gemeindehaus Windisch über das Smart-Service-Portal Aargau informiert. Zudem gibt es Raum für Gespräche zu ausgewählten Themen.

Der Workshop findet im Gemeindehaus Windisch statt. Claudia Meier (21. Februar 2020)

Die Gemeinden und der Kanton Aargau haben sich mit dem Smart-Service-Portal das Ziel gesetzt, einen zentralen digitalen Ort für den Bezug von Verwaltungsleistungen und Informationen zu schaffen. Bereits Anfang dieses Jahres wird es in der ersten Edition verfügbar sein. Bis Ende 2023 werden kontinuierlich digitale Leistungen ausgebaut.

Die kantonale Verwaltung treibt ihre Bestrebungen im Rahmen der digitalen Transformation mit dem Programm «Smart Aargau» voran. Mit «Fit4Digital» ziehen die 210 Gemeinden mit, schreibt die Gemeinde Windisch diese Woche in einer Mitteilung. Beide Vorhaben hätten dasselbe Ziel: die Entwicklung der Verwaltung von morgen. «Fit4Digital» unterstütze die Aargauer Gemeinden darin, ihre Veränderungen und Chancen selbst in die Hand zu nehmen.

In kleineren, moderierten Gruppen werden Themen diskutiert

Um eine nachhaltige und mehrheitsfähige digitale Transformation zu ermöglichen, ist gemäss dem Schreiben der Austausch sowie der Einbezug aller Anspruchsgruppen für das Vorhaben «Fit4Digital» von grosser Bedeutung:

«Dies erfolgt einerseits durch die Mitwirkung von bereits über 90 ‹Public Innovators› aus knapp 70 Aargauer Gemeinden.»

Andererseits sollen auch nicht direkt am Programm beteiligte Personen aus den Gemeinden die Möglichkeit erhalten, an der Gestaltung der digitalen Zukunft teilzuhaben.

In Windisch, so erklärt die Gemeinde am Montag, wird im Rahmen eines zweistündigen Workshops eingeladen, sich über die Vorhaben «Smart Aargau» und «Fit4Digital» sowie den Aufbau des Smart-Service-Portal Aargau zu informieren und danach informell in kleineren, moderierten Gruppen bestimmte Themen zu diskutieren. Der Workshop findet am Dienstag, dem 15. März, um 17 Uhr im Gemeindehaus Windisch statt. «Die Ergebnisse werden dokumentiert, zusammengefasst und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.»

Anmeldung bis spätestens am Dienstag, dem 8. März

Also: Wer will aktiv an der Gestaltung der digitalen Zukunft im Aargau und in der Gemeinde Windisch teilhaben, sich in das Thema einbringen und zusammen mit anderen Interessierten die digitale Transformation des Kantons und der Aargauer Gemeinden mitgestalten?

Interessierte können sich bis spätestens am Dienstag, 8. März, beim Windischer Verwaltungsleiter Marco Wächter melden. Dafür nutze man folgendes E-Mail: marco.waechter@windisch.ch. Für Fragen steht Wächter auch unter der Telefonnummer 056 460 09 49 zur Verfügung. (az)