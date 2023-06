Windisch Wie heiss muss es noch werden, bis der neue Wasserspender in Betrieb genommen wird? Es war ein Politikum, das die Gemeinde Windisch seit 2019 beschäftigt hat. Inzwischen wurde der Wasserhahn neben dem Centurion Tower auf dem Campus-Areal erneuert. Doch das Trinkwasser ist diesen Frühling nicht geflossen. Das ist der Grund.

Ein Stichentscheid im Windischer Einwohnerrat für die Überweisung eines Postulats der SP-Fraktion hatte vor vier Jahren zur Folge, dass die Gemeinde eine Idee für einen Brunnen mit Trinkwasser an einer belebten Stelle vor dem Campus entwickeln musste.

Mit dem Element Wasser soll einerseits der Durst gestillt werden können. Andererseits sei es möglich, damit die Attraktivität des Platzes zu steigern. So argumentierte SP-Einwohnerrat Fredy Bolt, der Initiant des Postulats.

Ein Wasserstelle sollte den Platz zwischen Centurion Towerhotel (links) und Fachhochschul-Campus attraktiver machen. Bild: Sandra Ardizzone

Die Gemeinde Windisch machte es sich einfach und delegierte den Bau des Wasserspenders im Rahmen der Umgebungsgestaltung des Neubaus Centurion Tower an die Areal-Eigentümerin Brugg Immobilien AG. Da der erste Wasserhahn beim Sandkasten weder taugte noch funktionierte, wurde er letztes Jahr durch ein geeigneteres Modell ersetzt.

SP-Einwohnerrat Fredy Bolt kritisierte den ersten Wasserhahn am Sandkastenrand, weil er zu klein war und keinen Tropfen lieferte. Bild: Claudia Meier (20. 6. 2022)

Im vergangenen Winter wurde der neue Wasserspender vor dem Centurion Tower fertig realisiert. Das Wasser blieb kältebedingt abgestellt. Wer seine Trinkflasche diesen Frühsommer hier auffüllen wollte, betätigte den Druckknopf auf der Rückseite des Spenders allerdings weiterhin vergebens, wie sich am 15. Juni zeigte.

Am 15. Juni 2023 funktioniert der neue Wasserspender noch nicht. Bild: Claudia Meier

Auf die Frage bei der Gemeinde, wann das Trinkwasser fliesse, verwies Leiter Roland Schneider von der Abteilung Planung und Bau an die Brugg Immobilien AG. Ihr obliege grundsätzlich die Pflege und der Unterhalt des Areals, was nicht ausschliesse, dass sie dieses Mandat an eine externe Firma übertragen haben könnte.

Tatsächlich zeigte sich auf Nachfrage, dass das Aufdrehen der Wasserleitung diesen Frühling durch die externe Verwaltung schlicht vergessen ging und sie sich dafür entschuldigt. «Seit diesem Mittwochabend um 20 Uhr fliesst das Trinkwasser», antwortet Sprecher David Jägle der Brugg Immobilien AG.

Der Wasserspender funktioniert nun einwandfrei und dürfte unter anderem Studierenden dienen, die auf dem Areal ihr Mittagessen einnehmen. Bild: Claudia Meier (23. 6. 2023)

Jetzt wird sich zeigen, wie die Wasserstelle genutzt wird oder ob die Gemeinde von der Politik nochmals in die Pflicht genommen wird.