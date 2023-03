Bestattung «Zwei Männer, die ein Baby abholen, ist unbehaglich»: Wie dieser Aargauer Bestatter mit schrecklichen Situationen umgeht

Zwischen Leben und Tod: Vergangene Woche feierte «Der Bestatter – Der Kinofilm» seine Premiere in Aarau. Wie der Arbeitsalltag in einem Bestattungsinstitut wirklich aussieht und was es für den Beruf braucht, zeigt der echte Bestatter Berry van Donkelaar.