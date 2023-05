Windisch Wenn ein römischer Kommandant nach 2000 Jahren wieder zum Leben erwacht: Viel Applaus für Kabarettist Edgar Zimmermann Der erste öffentliche Auftritt des Kabarettisten seit Ausbruch der Coronapandemie fand am 29. April in der Bossartschüür in Windisch statt. Dafür hatte Zimmermann ein Programm aus bestehenden und neuen Nummern zusammengestellt.

Edgar Zimmermann verzichtete auf sein Honorar zugunsten des Hilfswerks Margrit Fuchs Ruanda. Bild: Dieter Minder

Die Bossartschüür war bis auf den letzten Platz besetzt, denn die Windischerinnen und Windischer wollten wieder einmal «ihren» Kabarettisten erleben. Edgar Zimmermann hatte für diesen Auftritt am Samstag, 29. April, extra ein Programm aus bestehenden und neuen Nummern geschrieben. Es war der erste öffentliche Auftritt des Kabarettisten seit Ausbruch der Coronapandemie.

Was die Besucherinnen und Besucher erleben durften, hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Mit jeweils starkem Szenenapplaus gaben sie ihrer Freude Ausdruck. Zum Schluss der Vorstellung brachten sie Zimmermann mit rhythmischem Klatschen dazu, mehrmals zurück auf die Bühne zu kommen. Mit Zugaben erfüllte er die Wünsche und ergänzte so das gelungene Programm.

Auf das Honorar verzichtete Zimmermann zugunsten des Hilfswerks Margrit Fuchs Ruanda. Mit diesem ist der Windischer besonders verbunden. Er hatte 1993 die Spendenaktion des Badener Tagblatts beziehungsweise der heutigen Aargauer Zeitung initiiert und ist heute noch Vizepräsident der Stiftung.

Eine Hochzeit inspiriert zur Fusion

Archäologen haben das Grab des Vindo, eines ehemaligen römischen Kommandanten des Legionslagers Vindonissa, entdeckt. Einem Wunder gleich erwacht dieser wieder zum Leben, und damit wird er zur Hauptperson des vom Kabarettisten Zimmermann skizzierten Festspiels.

Mit der Idee des Festspiels wird das nicht ganz ungetrübte Verhältnis zwischen Brugg und Windisch auf die Schippe genommen. Die Hauptpersonen des Stücks sind Vindo, seine Freundin Nissa und Erwin, ein Mitglied der Gesellschaft Pro Vindonissa. Mit Erwin unternehmen die beiden nach ihrem Erwachen nach 2000 Jahren einen Rundgang. Sie lernen den Begegnungsplatz bei der Gemeindeverwaltung Windisch kennen – ein Platz, auf den niemand zum Begegnen vorbeikommt – und die direkte Verbindung zwischen Brugg und Windisch, genannt «Muusloch».

Der Höhepunkt des Festspiels soll die nach 2000 Jahren nachgeholte Heirat von Vindo und Nissa sein. Von diesem bewegenden Ereignis werden die Brugger und Windischer so berührt sein, dass sie entscheiden, die Gemeinden zusammenzuschliessen. So werden Vindo und Nissa zum Vorbild für Brugg und Windisch, auch was die Frist anbelangt. Brugg und Windisch werden fusionieren «so in etwa 2000 Jahren».

Der Kabarettist zeigte ein Programm aus bestehenden und neuen Nummern. Bild: Dieter Minder

Mit einem Augenzwinkern erzählte Edgar Zimmermann Erlebnisse aus dem Leben eines älteren Mannes. Da ging es um einen Kurs gegen Vergesslichkeit, obwohl; nicht alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer kommen zu jeder Lektion, denn sie haben den Kurs vergessen. Alte Leute bräuchten, so Zimmermann, nur noch etwa vier Stunden Schlaf – dafür dreimal pro Tag.

Nicht ganz einfach sei das Leben unter den Gender-Vorgaben, liess er das Publikum wissen. Ausführlich ging er auf Doppelpunkte, Binnen-I, Sternchen und Ähnliches ein. Er liess die Besucherinnen und Besucher an seinem beschränkten Verständnis für solche Neuerungen teilhaben. Dabei gehöre er doch auch zur Generation Z, so der Kabarettist, «zur Generation Z wie Zimmermann».

Erinnerung für das Archiv in Thun

Der Abend mit Edgar Zimmermann wird nie vergessen gehen. So wurde er für das Schweizerische Cabaret-Archiv in Thun aufgenommen. Es wird ein Rückblick auf eine lange Zeit, denn Zimmermann war 1960 Gründungsmitglied des Kabaretts Schwäfelsüüri, aus dem später das Schwäfelsüüri ligth wurde und das bis 1998 bestand. Danach trat er mit Soloprogrammen auf.

Fürs Kabarett hat der Kulturkreis Windisch ein Flair. So lud er bereits zur nächsten Veranstaltung mit der Kabarettistin Nina Wägli am 13. Mai ein.