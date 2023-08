Windisch Wegen demografischer Entwicklung: Die Sanavita AG baut am Sonnenweg In Windisch entstehen 22 Wohnungen mit Service. Zusätzlich werden 16 barrierefreie Eigentumswohnungen gebaut. Die Grundsteinlegung erfolgt am Montag, 7. August.

In rund zwei Jahren sollen die neuen Wohnungen am Sonnenweg bezugsbereit sein. Visualisierung: Markstein AG

«Seit Jahrzehnten steigt die Anzahl der Wohnbevölkerung in der Schweiz. Geburtenstarke Jahrgänge – die Babyboomer – erreichen nun das Rentenalter. Die Zahl der pflegebedürftigen Bevölkerung wächst aufgrund dieser Entwicklung rasant.» Dies schreibt die Sanavita AG in einer Mitteilung.

Betrachte man zudem die Prognosen der demografischen Entwicklung, falle auf, dass der Anteil an älteren Personen weiterhin stark zunehmen werde. «Gemäss aktuellem Bericht vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium wird sich der Anteil an über 80-Jährigen bis ins Jahr 2040 beinahe verdoppeln.»

Bezug ist auf Sommer 2025 vorgesehen

Die steigende Nachfrage verstärke den Druck, zusätzliche Kapazitäten in der Alters- und Langzeitpflegeversorgung bereitzustellen. Dazu brauche es eine gute Strategie und Mut für vorausschauende Massnahmen.

Man lege mit der Vermietung von 22 zusätzlichen Wohnungen mit Service einen weiteren Meilenstein für die Zukunft, schreibt die Sanavita AG. Visualisierung: Markstein AG

«Sanavita AG nimmt diese Entwicklung sehr ernst und legt mit der Vermietung von 22 zusätzlichen Wohnungen mit Service am Sonnenweg in Windisch einen weiteren Meilenstein für die Zukunft», schreibt die gemeinnützige Aktiengesellschaft, die im Auftrag ihrer drei Aktionärsgemeinden Windisch, Mülligen und Habsburg das Pflegezentrum Lindenpark in Windisch betreibt.

Zudem vermietet die Sanavita AG bereits 35 Wohnungen mit Service im Lindenpark und in der Residenz zu Linde. «Mit dem zusätzlichen Angebot nimmt Sanavita die gesellschaftliche Verpflichtung wahr und erweitert damit den Wohnraum mit Service für ältere Menschen.»

Die Grundsteinlegung erfolgt am Montag, dem 7. August. Der Bezug der Wohnungen ist auf Sommer 2025 vorgesehen. Zusätzlich entstehen gemäss der Sanavita AG am gleichen Standort 16 flexible, nachhaltige und barrierefreie Eigentumswohnungen, «bei denen die Eigentümer ebenfalls von den Dienstleistungen des Sanavita Pflegezentrums profitieren können». (az)