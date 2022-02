Psychiatrische Dienste Betriebsfeuerwehr Königsfelden startete vor 100 Jahren mit zwölf wackeren Männern – jetzt ist sie überwiegend weiblich 2022 feiern die Psychiatrischen Dienste Aargau das Jubiläum der internen Einsatztruppe in Windisch. Die Öffentlichkeit erwartet ab Montag eine Reihe an Veranstaltungen.

Seit 1984 sind auch Frauen in der Betriebsfeuerwehr tätig. zvg

Anfang des 20. Jahrhunderts war die sogenannte Anstaltsfeuerwehr Königsfelden noch ein kleines Grüppchen. Zwölf Mann aus dem Team setzte die damalige Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden – bewaffnet mit einem Löschwagen, Rettungsschlauch, Sprungtuch und einer Leiter – ein. Simon Mühlebach, aktueller Feuerwehrkommandant, sagt:

«Sämtliche Übungen fanden damals noch während der Arbeitszeit statt.»

Heute spricht man längst von den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) und vor zirka 50 Jahren wurde aus dem Begriff «Anstalt» im Namen der internen Feuerwehr am Hauptstandort in Windisch «Betrieb». Ins Leben gerufen hatte man Letztere im Dezember 1922, so schreibt die PDAG, «im Sinne des damaligen Gesetzes vom 28. Februar 1905 im §16 und der regierungsrätlichen Vollziehungsverordnung vom 30. Juni 1908 zur raschen, ersten Hilfeleistung bei Brandausbrüchen in der Heil- und Pflegeanstalt».

Die Betriebsfeuerwehr Königsfelden übt in den 80er-Jahren eine Personenrettung. zvg

Seither hat sich die Betriebsfeuerwehr Königsfelden stark verändert. Knapp 40 Jahre nach der Gründung wurde der Personenbestand fast verdoppelt. «Ab diesem Zeitpunkt wurden auch die Übungen besoldet und fanden ausserhalb der Arbeitszeit statt», so Mühlebach. Seit Januar 1973 ist die Betriebsfeuerwehr motorisiert. Der Kommandant sagt: «In diesem Jahr wurde das erste Pikettfahrzeug beschafft. 2001 kam noch ein Tanklöschfahrzeug dazu.»

100 Einsätze in den letzten zwei Jahren

Heute besteht die Betriebsfeuerwehr Königsfelden aus 36 Angehörigen, einem Tanklöschfahrzeug, einem Personentransportfahrzeug und einem Kommandofahrzeug für den piketthabenden Offizier. Zudem sind inzwischen auch Frauen Teil der Truppe. 1984 kamen die ersten weiblichen Einsatzkräfte dazu, schreibt die PDAG. Simon Mühlebach führt aus:

«Sie stellen mit 52 Prozent heute sogar den Hauptanteil des Bestands.»

Neben der Brandbekämpfung sei man unter anderem auch für technische Hilfeleistungen, Rettungen von Personen und für jegliche unklaren Meldungen ausgebildet und zuständig. «Die Ausrüstung ist auf dem neuesten Stand der Technik und ermöglicht somit ein sehr rasches Eingreifen im Falle eines Ereignisses.»

Eine Brandbekämpfungsübung an einer künstlichen Flamme. zvg

In den letzten zwei Jahren kam die Betriebsfeuerwehr Königsfelden mehrfach zum Einsatz: insgesamt 44 mal im 2020 und 56 mal im 2021. «Der häufigste Grund sind Brandmeldealarme ohne Folgen für einen effektiven Feuerwehreinsatz. Dahinter stehen zum Teil technische Ursachen oder andere Ursachen wie Dampf», erklärt der Kommandant.

Rückblickend ist, so sagt Mühlebach, besonders ein Einsatz in Erinnerung geblieben:

«Wie schnell sich eine Brandsituation entwickeln kann, zeigt ein Tumblerbrand im November 1988.»

Das Feuer sei durch die statische Aufladung synthetischer Tücher beim Trocknen in der damaligen Wäscherei ausgelöst worden. «Durch die modern ausgerüstete Betriebsfeuerwehr, die sichere Infrastruktur sowie die strengen Brandschutzvorschriften wird solchen Ereignissen heute bestmöglich entgegengewirkt.»

Die Betriebsfeuerwehr Königsfelden umfasst heute 36 Angehörige. zvg

Alle Mitarbeitenden der PDAG müssten zudem beim Eintritt in die Institution und dann jeweils alle drei Jahre eine obligatorische Brandschutzschulung durchlaufen.

600 Besucher werden an den Events im Februar erwartet

Zur Feier des Jubiläums veranstalten die PDAG eine Reihe von Kleinanlässen. Im Februar erwarten Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten als auch die Öffentlichkeit gleich drei Anlässe – jeweils von 10 bis 15 Uhr – in Zusammenarbeit mit verschiedenen Blaulichtorganisationen.

Am Montag, 7. Februar, sind der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baden mit einem Ambulanzfahrzeug sowie die Kantonspolizei Aargau mit dem Kriminalpräventionsmobil vor Ort. In einer Mitteilung heisst es dazu:

«Die anwesenden Polizisten und Rettungssanitäter stehen Rede und Antwort und die Fahrzeuge sowie deren Material können besichtigt werden.»

Gut eine Woche darauf, am 15. Februar, ermöglicht die Feuerwehr Brugg den Besuchenden mit einer 30 Meter hohen Autodrehleiter einen Blick von oben auf das Areal Königsfelden und die weitere Umgebung. Der Einsatz der Drehleiter ist wetterabhängig. Am 23. Februar verlegt die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) ihre Helikopterbasis nach Windisch. Ein Rettungshelikopter steht mit seiner Crew auf dem Areal zur Besichtigung bereit und die Rega gibt Auskunft zum Thema Luftrettung.

Alle drei Anlässe finden beim Begegnungszentrum auf dem Areal Königsfelden statt. Gesamthaft wird mit zirka 600 Teilnehmenden gerechnet. Weitere Veranstaltungen sind gemäss den PDAG ab Mai geplant. Ein kleiner Vorgeschmack: Im vierten Quartal soll es ein Lichtprojekt geben.