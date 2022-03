Windisch Versprochen wird wieder eine einmalige Morgenfeier im Amphitheater Unter dem Motto «Meine bunte Welt» läuft in Windisch die Planung für das Jugendfest 2022 sowie den Zapfenstreich.

Wie hier im 2018 darf die Morgenfeier im Amphitheater nicht fehlen. Irene Hung-König (30. Juni 2018)

Mit der Aufhebung der Coronamassnahmen ist es nun endgültig klar: Am Samstag, 25. Juni, kann in Windisch wieder ein traditionelles Jugendfest stattfinden, teilt die Gemeinde mit. «Meine bunte Welt», lautet das Motto.

Die Lehrkräfte der verschiedenen Schulhäuser und Kindergärten sind am Planen und am Ideen entwickeln für ein abwechslungsreiches Programm am Jugendfestnachmittag, heisst es in einer Mitteilung. «Selbstverständlich dürfen wir uns auch wieder auf eine absolut einmalige Morgenfeier im Amphitheater freuen!» Am Abend lädt dann die Festwirtschaft zum Geniessen und ungezwungenem Zusammensitzen ein. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Die Swiss Diamonds werden mit ihrem breiten Musikrepertoire gute Stimmung machen.

Am Vorabend des Jugendfests, am Freitag, 24. Juni, findet der traditionelle Zapfenstreich statt. «Bereits hier besteht die Möglichkeit, zusammenzukommen und sich von den Dorfvereinen und verschiedenen Showacts begeistern zu lassen», so die Gemeinde.

Im Rahmen des Zapfenstreichs wird nach 2016 und 2018 auch der schon fast zur Tradition gewordene Ehemaligentreff-Apéro stattfinden. Ehemalige Windischer Schüler und Schülerinnen sollen sich bei einem feinen Apéro wiedersehen, austauschen und begegnen können. Die in Windisch wohnhaften Ehemaligen sind aufgerufen, die auswärts wohnenden Klassenkameradinnen und Klassenkameraden schon heute zu informieren.

«Das OK Zapfenstreich, bestehend aus Stefan Wagner, Alain Eichholzer, Petra Kull und Ursula Fehlmann freut sich bereits heute auf den Zapfenstreich und ein unvergessliches Jugendfest 2022!», wird abschliessend in der Mitteilung ausgeführt. (az)