Windisch «Unser Fokus bleibt lokale Musik»: Trotzdem sind Änderungen am Sub Divo Festival geplant Im September 2022 soll die zweite Ausgabe des Open Airs im Amphitheater in Windisch stattfinden. Einen Zustupf hat das Organisationskomitee nun von der Brugger Energieversorgerin IBB bekommen.

Sieben Acts spielten am ersten Sub Divo Festival. zvg

Gerechnet hatten sie nicht damit. Jonathan Schenker sagt: «Das Teilnehmerfeld war sehr stark dieses Jahr und viele andere tolle Projekte wurden vorgestellt.» Umso mehr freuen sich die Veranstaltenden des Sub Divo Festivals über die grosse Unterstützung, die sie auf der Gönnerplattform der Initiative iBBooster erhielten: 376-mal wurde für ihr Projekt, die zweite Durchführung des Open Airs für alternative Musik, gestimmt. Und damit der Weg zum Hauptgewinn von 5000 Franken der Energieversorgerin IBB geebnet.

In der Kategorie Kultur machte das Sub Divo Festival auf der Gönnerplattform der IBB das Rennen. zvg

Das Sub Divo fand erstmals am 4. September 2021 im Amphitheater in Windisch statt. Sieben Acts hatte der Verein Vindonissa Revival, der hinter der Veranstaltung steht, damals zusammengestellt. Das Preisgeld ermögliche ihnen nun vor allem eine ‹grössere Planungssicherheit im Allgemeinen›», erläutert Schenker. Gleichzeitig kann das Organisationskomitee einem bereits im letzten Jahr aktuellen Ziel näherkommen.

Lokale Kunstschaffende könnten ihre Kreationen präsentieren

Ursprünglich wollte man das Open Air schon 2021 in einem grösseren Rahmen durchführen, wie das Organisationskomitee im Sommer gegenüber der AZ erklärte. Doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Jonathan Schenker, Mitorganisator des Sub Divo Festivals. zvg (11. August 2021)

Schenker sagt am Montag:

«Der Gewinn ermöglicht uns, unseren Anlass um weitere Elemente aufzuwerten.»

Neu soll das Festival nicht nur an einem, sondern auf zwei Tage verteilt stattfinden: Der Beginn ist laut Jonathan Schenker am Freitag angedacht, das Finale – wie im letzten Jahr – am Samstagabend.

Am zweiten Tag des Open Airs wollen die Veranstaltenden neben den musikalischen Darbietungen auch ein Rahmenprogramm aus Marktfahrern und interaktiven Elementen bieten. Beim Markt könnten, so heisst es in der Projektbeschreibung auf der Plattform von iBBooster, lokale Kunstschaffende ihre Kreationen präsentieren.

Im Februar werden die Festivaldaten bekanntgegeben

Sie hätten aus der ersten Durchführung viel gelernt, fügt Schenker an. Er sagt:

«Wir wollen den Gewinn auch dafür nutzen, bestehende Angebote qualitativ zu erhöhen.»

Dies beinhalte etwa eine «aufwendigere Inszenierung des Areals mit Dekorations- und Lichtelementen». Des Weiteren ermögliche ihnen der Zustupf der IBB, den Musikerinnen und Musikern höhere Gagen zu bezahlen und überregional bekannte Acts bei der Programmplanung in Erwägung zu ziehen. Schenker stellt jedoch klar: «Unser Fokus bleibt nach wie vor, eine Plattform für lokale Musik zu sein.»

Die Musik lässt sich neu an zwei Tagen geniessen. zvg

Was ebenfalls gleich bleibt, ist der Zeitraum, in dem das Festival stattfindet. Damit ist der September als Monat klar, die genauen Daten stehen aber noch nicht fest. Diese wollen die Organisatoren, so verrät Schenker, im Februar gemeinsam mit ersten Einblicken ins Programm bekanntgegeben. Er fügt an: «Das komplette Line-up wird anschliessend Stück für Stück enthüllt.» Man könne sich also auf die eine oder andere Überraschung freuen.