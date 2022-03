Windisch Unerwünschter Durchgangsverkehr: Strassenraumgestaltung gibt viel zu reden im Einwohnerrat Der Einwohnerrat Windisch bewilligt nach einer angeregten Diskussion die Sanierung der Klosterzelgstrasse – samt einem Zusatzantrag.

Die Klosterzelgstrasse kann samt Werkleitungen für knapp 1,83 Millionen Franken erneuert werden. mhu (7. März 2022)

Dass eine Sanierung der Klosterzelgstrasse notwendig ist, darüber sind sich die Fraktionen einig gewesen im Einwohnerrat Windisch. Die Gestaltung des Strassenraums aber hat zu einer angeregten Diskussion geführt am Mittwochabend. Mehrmals kritisiert worden ist die Botschaft: Diese sei unvollständig, lasse Fragen offen.

Mit grosser Mehrheit angenommen worden sind schliesslich die vier Kredite von insgesamt knapp 1,83 Mio. Franken für die Erneuerung samt Werkleitungen. Mit 21 zu 12 Stimmen bewilligt wurde auch ein Zusatzantrag von Eliane Frei (Grüne) für eine neue Gestaltung.

Gegen Lastwagen mitten im Wohnquartier

Ein Verkehrsplaner soll aufzeigen, wie der unerwünschte Durchgangsverkehr verhindert, eine wirksame Verkehrsberuhigung umgesetzt werden kann, forderte Eliane Frei. Es gebe keine Notwenigkeit, dass Lastwagen über die Klosterzelgstrasse fahren und damit mitten durch das Wohnquartier. Heute werde das gemacht – daneben ebenfalls von diversen Autofahrerinnen und Autofahrern, die zur Fachhochschule gelangen wollen, hielt sie fest. Der Durchgangsverkehr müsse konsequent über die Industriestrasse gelenkt werden.

Eliane Frei (Grüne) stellte den Zusatzantrag. zvg

Elsbeth Hofmänner (Die Mitte) erachtete es als keine glückliche Lösung, wenn die schweren Lastwagen bei den Kabelwerken wenden und die Industriestrasse in beide Richtungen befahren müssen. Die Klosterzelgstrasse sei mit den beidseitigen Trottoirs sehr sicher für die Fussgänger. Es gebe zwar durchaus Schleichverkehr mit Autos, räumte Elsbeth Hofmänner ein, sie habe aber noch nie einen Schleichverkehr mit Lastwagen festgestellt.

SP und EVP bemängeln die Botschaft

Ein Strassenraum sei immer auch ein Gestaltungselement innerhalb einer Siedlung, soll eine Aufenthaltsqualität haben, führte Mirjam Aebischer (SP) aus. Und:

«Alle Verkehrsteilnehmenden sollen sich sicher bewegen können.»

Ihr Parteikollege Thomas Wernli wies darauf hin, dass die Verkehrskommission frühzeitig einbezogen werden müsse.

Der Einwohnerrat soll über einen Antrag befinden ohne zu wissen, was ausgeführt wird, bemängelte Luzia Capanni (SP). Das sei befremdend:

«Wir wissen nicht, wie die Strasse nachher aussieht.»

Es sei dringend nötig, dem Zusatzantrag zuzustimmen, denn es fehle ein grosser Teil in der Botschaft, der nicht ausgewiesen sei, so Luzia Capanni.

Stefan Fehlmann (EVP) bezeichnete es ebenfalls als schade, dass keine Strassenbaupläne vorliegen. Das Thema Verkehr müsste zu einem früheren Zeitpunkt besprochen werden. Das sei möglich und würde Sinn machen. Er erwarte für nächste Vorlagen eine seriösere Ausarbeitung.

Als Wendeplatz oder Parkplatz benutzt

Für Martin Gautschi (FDP) dagegen braucht es keine neue Gestaltung. Es handle sich um eine Quartiersammelstrasse, diese diene der Erschliessung. «Eine Strasse ist nun mal zum Fahren da.» Philipp Ammon (SVP) pflichtete bei. Es müsse nicht jede Quartiersammelstrasse so umgestaltet werden, dass ein anständiger Verkehrsfluss nicht mehr möglich sei.

Klar bewilligt hat der Einwohnerrat die Kreditabrechnung Umnutzung Lernschwimmbecken in Tagesstrukturen. mhu (24. Februar 2022)

Pascal Schlegel (SVP) schloss sich diesen Ausführungen zwar an. Eine Verkehrsberuhigung aber wäre, stellte er als Anwohner einer Querstrasse fest, angebracht. Es werde oft rücksichtslos gefahren. Nadja Sträuli (GLP) machte als Anwohnerin ebenfalls die Beobachtung, dass Privatautos oft viel zu schnell unterwegs seien, dass die Quartierstrassen als Wendeplatz oder Parkplatz benutzt würden. «Wo ist der Einbezug des Verkehrskonzepts der Fachhochschule?», fragte sie.

Einwohnerratspräsident äussert sich zum Krieg

Weiter klar bewilligt haben die 35 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte – von insgesamt 40 – den Kredit von 1,14 Mio. Franken für die Sanierung der Sonderbauwerke und die Modernisierung der Leitsoftware, die Kreditabrechnung Erneuerung Reutenenstrasse sowie die Kreditabrechnung Umnutzung Lernschwimmbecken in Tagesstrukturen. In Pflicht genommen wurde Alex Heinemann (FDP) als Mitglied des Einwohnerrats.

Philipp Umbricht (FDP) ist Präsident des Einwohnerrats. Alex Spichale (13. Januar 2022)

Zu Beginn der Sitzung äusserte sich Einwohnerratspräsident Philipp Umbricht (FDP) zum Krieg in der Ukraine. Er sei betroffen, schockiert und entsetzt:

«Ich verurteile diesen Krieg, so wie ich jede andere bewaffnete Auseinandersetzung verurteile. Kein Krieg ist in der Lage, irgendein Problem zu lösen. Jeder Krieg schafft neue Probleme, verursacht Leid und Not in grosser Menge.»

Er hoffe, fuhr Umbricht fort, dass die Waffen in der Ukraine bald schweigen. Zu den unschuldigen Opfern gehöre vor allem die Zivilbevölkerung – und zwar auf beiden Seiten der Frontlinie. Frauen, Männer und Kinder, Junge und Alte, seien unfrei­willig auf der Suche nach einer Zukunft.

«Wir bei uns haben heute noch Freiheit, Demokratie, leben in Sicherheit», sagte Umbricht und fügte an: «Es ist unsere Pflicht und Aufgabe, die Kriegsvertriebenen aufzunehmen, ihnen beizustehen und ihnen zu helfen, ihnen eine Perspektive zu geben, so wie es die Schweiz seit langem macht.»