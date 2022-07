Windisch Um die Bossartschüür als Kulturlokal zu bewahren, leisten sie sich ein eigenes Bier Der Verein Pro Bossarthaus organisiert am Samstag, 6. August, einen Biergarten an der Dorfstrasse. Vier lokale Brauereien sind dabei. Eine davon hat speziell für diesen Anlass ein feines Bier produziert.

Sie stossen mit dem neuen Bossartbier an (v. l.): Brauer Thomas Erdin und der Vorstand des Vereins Pro Bossarthaus mit Claudio Deragisch, Präsident Dave Roth, Barbara Scheidegger und Markus Zumsteg. Claudia Meier

Keine Schnapsidee, sondern eine Bieridee hatte der Vorstand Pro Bossarthaus zusammen mit einem lokalen Hobby-Brauer ausgeheckt, um dem Windischer Lokal an der Dorfstrasse neben den verschiedenen Kulturanlässen noch mehr Leben einzuhauchen. Entstanden ist vor einigen Wochen das Bossartbier mit 5,2% Alkoholgehalt.

Das Bossartbier ist ein Mild Ale. Claudia Meier

Hergestellt hat dieses erfrischende Getränk Thomas Erdin von der Brauerei Doppeldrü. Der Name der Brauerei bezieht sich auf das Domizil der Produktionsstätte in unmittelbarer Nachbarschaft der Bossartschüür an der Dorfstrasse 33.

Gross ist die Freude bei Präsident Dave Roth vom Verein Pro Bossarthaus, dass die Auswahl der in Windisch gebrauten Biere bei der dritten Ausgabe des Biergartens noch vielfältiger ist. Der erste Sud des Bossartbiers wird der Bevölkerung zum Ferienende am Samstagabend, 6. August, ab 18 Uhr auf dem Platz neben der Bossartschüür ausgeschenkt. Das Mild Ale wird von Hobby-Brauer Thomas Erdin anlässlich der kleinen Biertaufe diese Woche als fruchtig mit einem leicht bitteren Nachgeschmack beschrieben.

Klezmer-Musik von der lokalen Band Otrava

Das Bier sei am längsten Tag 2022 abgefüllt worden, fügt Dave Roth mit einem Augenzwinkern an. Das Etikettieren der braunen Glasflaschen ist Teamarbeit. Seit über zwei Jahrzehnten experimentiert Thomas Erdin mit verschiedenen Bieren. Im Biergarten werde von ihm auch noch ein schwarzes Bier erhältlich sein, stellt er in Aussicht.

Der Windischer Thomas Erdin von der Brauerei Doppeldrü liefert das Bossartbier. Claudia Meier

Neben den Produkten der in der Region bereits bestens bekannten Fäze Bräu sind noch zwei weitere private Brauer am Biergarten beteiligt. Das ist einerseits Alex Binder vom Wasserschlossbräu und andererseits Peter Aeschlimann mit seinem Spinnereibier. Zu den Windischer Bieren wird es Käse, Brezel und Weisswurst geben. Für den musikalischen Rahmen sorgt die erfolgreiche Lokalband Otrava mit Balkan-, Gipsy- und Klezmer-Klängen.

Das Bossarthaus mit Bossartschüür liegt an der Dorfstrasse in Windisch Michael Hunziker

Der Verein Pro Bossarthaus will, dass Windisch die gemeindeeigene Liegenschaft nicht verkauft und die Schüür der Bevölkerung als beliebter Ort für kulturelle und gesellschaftliche Anlässe erhalten bleibt. Der Biergarten feierte 2019 Premiere und wurde 2021 wiederholt.