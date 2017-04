Windisch könne «ein stahlblaues Ergebnis» – analog zum Frühlingswetter – präsentieren, sagt Frau Gemeindeammann Heidi Ammon (SVP) an der Medienkonferenz am Donnerstagvormittag, an der sie mit Finanzchef Marco Wächter über die Rechnung des Jahres 2016 informiert. Tatsächlich: Statt eines budgetierten Minus von 672 240 Franken resultiert ein Gewinn von Fr. 2 183 620. Das Rechnungsergebnis schliesst somit um 2,9 Mio. Franken besser ab, als im Budget geplant war. Für eine Gemeinde wie Windisch, die seit Jahren stark auf die Finanzen achten muss, ist das eine erfreuliche Nachricht.

Sie ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Denn einen grossen Anteil daran haben die Grundstückgewinnsteuern, die einmalig erfolgt sind und fast doppelt so hoch sind wie budgetiert (+1,2 Mio. Franken). Heidi Ammon: «Es ist ein Spezialeffekt.»



Steuererträge sind gestiegen

Doch nicht nur bei den Grundstückgewinnsteuern konnte die Gemeinde Windisch zulegen. Ein weiterer Grund für das positive Ergebnis sind die Einkommens- und Vermögenssteuern, die ebenfalls deutlich über Budget abschlossen (+0,9 Mio. Franken).