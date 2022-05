Windisch Überholmanöver missglückt: Roller prallt mit Auto zusammen und fährt davon In Windisch ist es zu einem frontalen Zusammenstoss zwischen einem Rollerfahrer und einem Auto gekommen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr Ersterer weiter. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Das Auto ist leicht beschädigt worden. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr in Windisch, wie die Aargauer Kantonspolizei gleichentags in einer Mitteilung schreibt. Ein unbekannter Rollerlenker fuhr von Brugg in Richtung Hausen. Auf Höhe des Amphitheaters habe der Rollerlenker ein Überholmanöver eingeleitet. Dabei touchierte dieser ein Inselschutzpfosten, verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam zu Fall.

Das Fahrzeug schlitterte über die Fahrbahn und stiess frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto zusammen. Der Lenker dürfte sich dabei keine Verletzungen zugezogen haben denn dieser hob sein Fahrzeug auf und fuhr in unbekannte Richtung weg. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt.

Zeugenaufruf Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

Gesucht wird ein Rollerfahrer, welcher zur Tatzeit ein helles Oberteil, dunkle Hosen sowie weisse Turnschuhe trug. Er war mit einem roten Roller unterwegs und trug einen schwarzen Helm.

