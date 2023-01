Windisch SVP- und FDP-Fraktion stehen für neues Schulhaus Dohlenzelg ein – wollen aber keine Steuerfusserhöhung In der Gemeinde Windisch stehen grosse Investitionen an. Über den Hauptbrocken – den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg für 35,4 Millionen Franken – entscheidet der Einwohnerrat am 18. Januar. Damit die Verschuldung und Zinsbelastung nicht übermässig steigen, braucht es aus Sicht der SVP und FDP dringend Zusatzmassnahmen.

SVP-Ortsparteipräsident Fabian Schütz (links) und FDP-Fraktionschef Martin Gautschi stehen vor dem Schulhaus Dohlenzelg in Windisch. zvg

Finanziell war die Gemeinde Windisch, die sich in jüngster Zeit erfreulich entwickelt hat und inzwischen über 8000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, noch nie auf Rosen gebettet. Kein Wunder also haben die Entscheidungsträger Respekt vor grossen Investitionen. Das gilt insbesondere für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg.

An der ersten Sitzung im neuen Jahr am 18. Januar beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 35,4 Millionen Franken.

Die Visualisierung zeigt den geplanten Eingangsbereich der Schulanlage Dohlenzelg. Screenshot: Botschaft Gemeinde Windisch

In einer gemeinsamen schriftlichen Erklärungen befürworten die beiden Windischer Einwohnerratsfraktionen von FDP und SVP das neue Schulhaus Dohlenzelg klar, «im Wissen, dass die dafür nötige Investition mit 35,4 Millionen Franken (Stand April 2022) sehr hoch ist».

Alle Fraktionen waren in der Echogruppe

Das jetzige Gebäude sei baufällig und es bedürfe dringend einer zeitgemässen Modernisierung dieser zentralen Schulanlage. Die bürgerlichen Volksvertreter anerkennen: «Die Projektierung ist professionell erfolgt im Planwahlverfahren und zudem wurde eine Echogruppe bestehend aus mehreren Anspruchsgruppen und allen Einwohnerratsfraktionen eingesetzt.» Das Projekt müsse dringend umgesetzt werden.

Könnte in dreieinhalb Jahren Geschichte sein: das alte Schulhaus Dohlenzelg. Alex Spichale

Im Zusammenhang mit dieser sehr grossen Investition weisen die SVP- und FDP-Fraktionen auf die Finanzstrategie 2022–2032 des Gemeinderats Windisch hin. Ein wichtiger Bestandteil darin sei das Tätigen von Desinvestitionen zur Reduktion der Verschuldung, «damit kurz- und mittelfristig der Steuerfuss nicht erhöht werden muss». Ebenso setze dies ein grundsätzlich sparsames Verhalten sowie eine hohe Ausgabendisziplin aller Stellen voraus.

Gemeinde will das Chilefeld verkaufen

Von den im Investitionsplan 2023–2032 eingestellten Ausgaben von total 60 Millionen Franken ist der Dohlenzelg-Neubau mit 35,4 Millionen Franken oder 59 Prozent mit Abstand die grösste Investition.

Fabian Schütz, SVP-Ortsparteipräsident, spricht von einem erheblichen finanziellen Risiko, wenn man sich die aktuelle Zinsentwicklung vor Augen führt. Für ihn steht fest, dass die Gemeinde Windisch in einem ersten Schritt die Parzelle Chilefeld, die für den Wohnungsbau vorgesehen ist, verkaufen sollte, weil es sich nicht um eine strategische Landreserve handelt. So könnten 5 bis 6 Millionen Franken in die Gemeindekasse fliessen und die jährliche Zinslast erheblich lindern.

Die Exekutive will den Verkauf der erwähnten Parzelle für die Einwohnerratssitzung im März traktandieren. Das letzte Wort hat in diesem Fall das Stimmvolk an der Urne.