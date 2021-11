Windisch SVP-Ortspartei: Sie setzen sich ein für gesunde Finanzen und attraktiven Schulraum Die SVP Windisch tritt mit neun Kandidatinnen und Kandidaten an bei den Einwohnerratswahlen.

Sie engagieren sich als Vertreter der SVP für die Gemeinde (von links): Werner Rupp, Fabian Schütz, Irene Kistler, Philipp Ammon, Heidi Ammon (Gemeindepräsidentin), Bruno Schmid, Novica Vidic, Pascal Schlegel und Naomi Rupp. Es fehlt: Raphael Erdin. zvg

Windisch steht vor grossen Herausforderungen, stellt die SVP-Ortspartei fest: sei dies in Sachen Schulraum, wo Neubauten und Renovationen anstehen, oder sei es in Sachen Verkehr, wo es das Zentrum vom Durchgangsverkehr zu entlasten gilt.

Die SVP sei bereit, fügt die Partei an, und biete für die bevorstehenden Einwohnerratswahlen vom 28. November eine Liste mit neun starken Kandidatinnen und Kandidaten an. Konkret stellen sich zur Verfügung: Philipp Ammon, Raphael Erdin, Irene Kistler, Naomi Rupp, Werner Rupp, Pascal Schlegel, Bruno Schmid, Fabian Schütz und Novica Vidic.

«Unser Kandidatenfeld ist vielfältig, sowohl was den beruflichen Hintergrund als auch was das Alter angeht», führt die SVP in einer Medienmitteilung aus und fügt an: «Was uns vereint: das Engagement und der Einsatz zu Gunsten unserer Gemeinde. Wir stehen für gezielte Investitionen in unsere Infrastruktur, sagen aber wann immer nötig ‹Stopp›, wenn anstelle des Nötigen das Wünschbare vorgeschlagen wird.» Kurz: «Die Windischerinnen und Windischer können sich auf uns verlassen», so die SVP.

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Einwohnerrat werden sich einsetzen, verspricht die Partei, für: gesunde Finanzen und keine Steuererhöhung; attraktiven und bezahlbaren Schulraum; Ordnung und Sicherheit in Windisch sowie am Bahnhof. (az)