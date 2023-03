Windisch Solidarität zwischen Jung und Alt fördern: Ergebnisse des Zukunftskafis stehen an Zu dem Generationenprojekt der Gemeinde Windisch werden am 4. April die Resultate präsentiert. Diese Programmpunkte sind geplant.

Die Ergebnispräsentation des Zukunftskafis findet in der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch statt. Bild: zvg/René Schneider

Das Format Zukunftskafi in Windisch wird am 4. April in einer Ergebnispräsentation auf die Anlässe zurückblicken. Wie auf der Website der Gemeinde steht, sei es das Ziel des Projekts, Menschen aus verschiedenen Altersgruppen zusammenzuführen und gemeinsam zu diskutieren: So setzten sich 70 Windischerinnen und Windischer an der letzten Sitzung im November mit einem möglichen Stammtisch und anderen Ideen auseinander.

Das Zukunftskafi wird von Stefan Wagner, Gemeindeschreiber von Windisch, Delia Imboden, Mitarbeiterin einer Kommunikationsagentur aus Bern, und von Stefan Tittmann von der Fachhochschule Ostschweiz begleitet. In drei Sitzungen diskutierten unterschiedliche Altersgruppen jeweils verschiedene Vorschläge und arbeiteten Ideen aus, welche dann weiter konkretisiert wurden. Nun wird das Zukunftskafi im Rahmen der Ergebnispräsentation rekapituliert.

Ein Blick in die Zukunft nach dem Generationenprojekt

Wie es im Programm zur Präsentation heisst, wird zuerst ein Rückblick auf das Zukunftskafi stattfinden. Beteiligte Organisationen und Personen äussern sich zum bisherigen Prozess. Zudem sei eine Vorstellung der Ergebnisse des Zukunftskafis als Grundlage für die einzelnen Projekte geplant.

Die Präsentationen der erarbeiteten Projekte werden einen Grossteil der Veranstaltung einnehmen. Anschliessend wird ein Ausblick erfolgen. Stefan Tittmann gibt eine Einschätzung der Projekte als Ganzes. Auch wird ein Blick in die Zukunft geworfen: Wie wird die Gemeinde den Prozess weitertreiben und welche Rolle wird sie in der Unterstützung der laufenden Projekte übernehmen? Abschliessend folgt ein Apéro.

Die Ergebnispräsentation wird am Dienstag, 4. April, von 19 bis 20.30 Uhr im Studiensaal B der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch an der Bahnhofstrasse 5 stattfinden.