Windisch So hat sich die Stromproduktion seit der Modernisierung der Anlage verändert Das Kleinwasserkraftwerk der Axpo in Unterwindisch ist seit 1910 in Betrieb. Vor sechs Jahren wurde es umgebaut. Bis 2030 soll mit weiteren Anpassungen begonnen werden.

Die Axpo Kleinwasserkraft AG betreibt das Werk in Unterwindisch bei der ehemaligen Spinnerei Kunz. Claudia Meier

Das historische Kleinwasserkraftwerk Windisch an einer Flussschlaufe der Reuss wurde 2016 für 5,4 Millionen Franken modernisiert. Beim Werk wurde eine Maschinengruppe im Maschinenhaus ersetzt und die Kanaltore wurden im Oberwasserkanal ausgetauscht. Zudem wurde eine Spülleitung in die Kahnrampe Gebenstorf eingebaut. Die maximale Jahresstromproduktion bei der ehemaligen Spinnerei sollte sich so um mehr als 15 Prozent erhöhen.

Wie sieht die Bilanz sechs Jahre nach den getroffenen Massnahmen aus? Grundsätzlich ist die Stromproduktion natürlich auch vom Wasserangebot abhängig. Mediensprecher Noël Graber von der Eigentümerin Axpo sagt auf Nachfrage:

«Wir gehen von einer rund 20-prozentigen Leistungssteigerung aus.»

Denn in den Jahren vor dem Umbau produzierte das Windischer Kraftwerk durchschnittlich 10'270 Megawattstunden (MWh), nach dem Umbau seien es durchschnittlich 12'280 MWh pro Jahr.

Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt verbrauche etwa 4,5 MWh pro Jahr. In den vergangenen zehn Jahre produzierte das Kraftwerk laut dem Axpo-Sprecher insgesamt 105'000 MWh. Im Jahr 2016 gab es aufgrund des erwähnten Umbaus während acht Monaten keine Produktion.

Bei der Erneuerung habe es sich – wie häufig im Bereich der Wasserkraft – um eine langfristige Investition bis zum Konzessionsende gehandelt. «Deshalb können wir heute keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Investition machen», sagt der Axpo-Sprecher.

Die Fischwanderung soll verbessert werden

Auf die Frage, ob an der Anlage in Unterwindisch weitere Anpassungen vorgesehen seien, antwortet Noël Graber: «Ja, im Rahmen der ökologischen Sanierung Wasserkraft.» Geplant seien Verbesserungen im Bereich der Fischwanderung. Konkret gehe es um je einen sogenannten Vertikalschlitzpass (Fischaufstieg) am Maschinenhaus und am Streichwehr sowie eine Fischabstiegsanlage im Oberwasserkanal.

Das Streichwehr zwischen Unterwindisch und Gebenstorf. Claudia Meier

Mit der Umsetzung soll laut der Axpo bis 2030 begonnen werden. «Die Kosten kennen wir noch nicht, da die entsprechende Variantenstudie erst in Erarbeitung ist», so Graber.

Das Kleinwasserkraftwerk befindet sich rund zwei Kilometer oberhalb der Mündung der Reuss in die Aare. Die Anlage liefert seit 1910 Strom für die Region. Zuvor hatte die Spinnerei Kunz die Wasserkraft für den Maschinenantrieb genutzt.