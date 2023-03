Windisch Schutz vor Durchgangsverkehr und sichere Verbindungen für Fussgänger – das ist mit dem Zusatzkredit für die Klosterzelgstrasse vorgesehen Fest steht, dass die Strasse saniert wird. Und was die Neugestaltung beinhalten soll, entscheidet der Einwohnerrat Windisch an seiner nächsten Sitzung. Der Gemeinderat hat ihm diesbezüglich einen Zusatzkredit von rund 390’000 Franken vorgelegt.

Bei der Neugestaltung ist auch vorgesehen, die Querung Arenafussweg/Birkenstrasse mit einer Markierung hervorzuheben. Bild: Deborah Bläuer

Die Klosterzelgstrasse soll samt Werkleitungen saniert und neugestaltet werden. Am 23. März 2022 hat der Einwohnerrat mehreren Krediten in der Gesamthöhe von rund 1,83 Millionen Franken zugestimmt sowie einem Zusatzantrag. Arbeiten an den angrenzenden Privatstrassen sind bereits am Laufen.

Im Zusatzantrag hiess es, es sei aufzuzeigen, wie der unerwünschte Durchgangsverkehr künftig verhindert und eine Verkehrsberuhigung umgesetzt werden könne. Die Strasse solle für alle Verkehrsteilnehmenden sicher sein und eine sehr gute Gestaltung mit einem Beitrag für eine hitzeangepasste Siedlungsentwicklung aufweisen.

Nun hat der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 22. März diesbezüglich über einen Zusatzkredit von knapp 390’000 Franken zu befinden. Damit wird er entscheiden, ob einfach die Variante «Wiederherstellung» oder die neue Variante «Gemeinderat» umgesetzt wird.

Parkplätze sollen zur Blauen Zone werden

Es seien verschiedene Varianten entwickelt worden, steht in der Botschaft an den Einwohnerrat. Schliesslich entschied sich der Gemeinderat für die Variante «Verkehrskommission».

Diese beinhaltet eine Begrünung sowie die Abschaffung eines wesentlichen Teils der Parkierungsflächen.

Auf dieser Basis wurde abschliessend die Variante «Gemeinderat» erstellt. Dabei sollen zusätzlich die Querung Arenafussweg/Birkenstrasse mit einer Markierung hervorgehoben, die Strassenentwässerung über die Grünflächen, genauer gesagt über Rabatten, angestrebt und die beiden Parkplätze zur Blauen Zone werden. «Zur Gewährleistung des Verkehrsflusses wurde auf eine zusätzliche Verengung im Bereich der Querung Arenafussweg/Birkenstrasse verzichtet», heisst es in der Botschaft.

Mit der Variante «Gemeinderat» sollen unter anderem folgende Zielsetzungen erreicht werden: direkte und sichere Verbindungen für Fuss- und Veloverkehr, Förderung einer natürlichen Wasserversickerung und -retention, Förderung der Artenvielfalt, Reduktion des städtischen Hitzeinseleffekts, Schutz der Quartiere vor unerwünschtem Durchgangsverkehr.

Die Klosterzelgstrasse soll nicht nur saniert, sondern auch neu gestaltet werden. Bild: Deborah Bläuer

Das Ziel, die Unterhalts- und Betriebskosten zu minimieren, wird mit dieser Variante hingegen nicht erreicht. «Aufgrund der zusätzlichen Gestaltung und der Strassenentwässerung über die Grünflächen steigen die Betriebskosten an», steht in der Botschaft.

Dafür gebe es ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wird der Zusatzkredit vom Einwohnerrat bewilligt, so beginnen die Bauarbeiten voraussichtlich im Juli 2023 und dauern bis Mai 2024.