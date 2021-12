Windisch Schulbus- und Taxi-Betrieb beantragt Sonderbewilligung für gesperrte Brücke Mit der Eröffnung der Südwestumfahrung Brugg wurde auf der Habsburgbrücke in Windisch ein Fahrverbot verfügt. Das ist mit Mehraufwand für Taxis und Schulbusse verbunden. Die Heilpädagogische Schule vor der Brücke, wo etwa 60 Kinder auf Transport angewiesen sind, würde eine Anpassung begrüssen.

Das Fahrverbot über die Habsburgbrücke in Winidsch ist seit 4. Oktober 2021 in Kraft. Links befindet sich das Gebäude der HPS. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Die Heilpädagogische Schule (HPS) Windisch hat den Schulbusservice vor einiger Zeit an die Brugger Taxi AG ausgelagert. Mit der Eröffnung der neuen Südwestumfahrung Brugg am 4. Oktober hat sich das Verkehrsregime in Windisch geändert. Über die Habsburgbrücke, vor welcher die HPS liegt, gilt seither ein Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr. Nur Linienbusse, also das Postauto nach Habsburg, und der Langsamverkehr dürfen die sanierte Brücke noch benutzen.

Das Brugger Taxi transportiert im Rahmen des Schulbusservices für die HPS Windisch (Ausstieg an der Habsburgstrasse) zwei- bis dreimal täglich mit sechs Fahrzeugen 60 Schulkinder. Geschäftsführer Philipp von Allmen von der Brugger Taxi AG hält dazu fest:

«Um den engen Stundenplan einhalten zu können, sind wir mit einigen Fahrzeugen auf die Durchfahrt über die Brücke Richtung Scherz und Schinznach-Bad angewiesen.»

Damit das Taxi für die Kundschaft attraktiver ist

Auch für den regulären Taxidienst hat die Brugger Taxi AG bei der Gemeinde Windisch eine Sonderbewilligung für die Benützung der Habsburgbrücke beantragt. «So wäre der Taxidienst gegenüber der Kundschaft lukrativer», begründet der Geschäftsführer von Allmen seinen Antrag.

Zudem könnten viele Staus umfahren werden und die Taxis wären schneller bei der Kundschaft oder die Fahrgäste schneller am Ziel. Als Beispiel nennt er die Regelung auf der Schiefen Brücke zwischen Baden und Ennetbaden.

Auf der Schiefen Brücke zwischen Baden und Ennetbaden sind Taxis erlaubt. Philipp Zimmermann (21. Mai 2021)

Eine entsprechende Sonderbewilligung würde sowohl dem Schulbusdienst als auch dem Taxi die tägliche Arbeit etwas erleichtern, so von Allmen. Seinen Antrag für eine Sonderbewilligung über die Habsburgbrücke hat Geschäftsführer Philipp von Allmen im Namen der Brugger Taxi AG am 18. Oktober bei der Gemeinde Windisch deponiert. Bis heute hat er weder eine Bestätigung noch eine Antwort erhalten.

Schon vor der offiziellen Schliessung der Habsburgbrücke habe er sich erkundigt, wer für eine Sonderbewilligung zuständig sei. Dabei sei er vom kantonalen Baudepartement über die Regionalpolizei Brugg zur Gemeinde Windisch verwiesen worden.

HPS unterstützt den Antrag des Taxi-Unternehmens

Wie eine Nachfrage bei der HPS Windisch zeigt, wird von Allmens Anliegen unterstützt. Schulpflegepräsidentin Isabelle Bechtel teilt mit:

«Tatsächlich haben die Taxifahrerinnen und Taxifahrer schon reklamiert, wie mühsam der Umweg für sie ist und ob die HPS eine Bewilligung bewirken könnte.»

Die Schulleitung habe darauf verwiesen, dass die Bewilligung auf das Taxi-Unternehmen und nicht auf die Schule lauten müsste, die Schulleitung einen entsprechenden Antrag des Unternehmens aber unterstützen würde.

Zur Zuständigkeit für die Habsburgbrücke teilt Projektleiter Marcel Voser vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit: «Die Habsburgstrasse wird neu zur Gemeindestrasse.» Wer eine Ausnahmebewilligung für die Durchfahrt bei einem Fahrverbot erhalten werde, könne der Kanton nicht entscheiden. Daher könne er auch nicht sagen, ob Taxis allgemein eine Ausnahmebewilligung erhalten.