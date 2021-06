SP-Fraktion macht sich Sorgen um Schwimmunterricht

Es sei unabdingbar, dass alle Schülerinnen und Schüler schwimmen können, sind der Windischer SP-Einwohnerrat Paul Bitschnau und seine Parteikollegin Luzia Capanni überzeugt. «Denn nur so lassen sich tragische Bade- und Schwimmunfälle verhindern.» Zudem sei Windischs Lage im Wasserschloss der Schweiz Verpflichtung genug, den Kindern zu ermöglichen, das Schwimmen in den ersten Jahren der Schulzeit zu erlernen. Der Gemeinderat habe aufzuzeigen, fordert die SP-Fraktion mit einer Motion, wie Windisch den Kompetenzbereich «Bewegen im Wasser» – im Zentrum steht das sichere Schwimmen – aus dem neuen Aargauer Lehrplan umsetzen will und welche Kosten daraus entstehen. «Durch die Schliessung des Lernschwimmbeckens wurden die Kleinsten der Möglichkeit beraubt, dort unter Anleitung ausgebildeter Fachpersonen das Schwimmen früh zu erlernen», halten Paul Bitschnau und Luzia Capanni fest. Heute bestehe die Möglichkeit, im Freibad Heumatten während der Sommermonate schwimmen zu gehen. Der Schule bleiben «gut gerechnet» 10 bis 11 Wochen Zeit – gutes Wetter vorausgesetzt –, um die Vorgaben des Lehrplans zu erfüllen. (mhu)