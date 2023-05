Windisch Rückblick von SBB Historic: Nach zwei schwierigeren Jahren kehrte das Publikum zurück – in rekordhoher Zahl Die Stiftung «Historisches Erbe der SBB» mit Hauptsitz in Windisch veröffentlichte den Bericht zu 2022. Kürzlich gab es zudem einen Wechsel in der Geschäftsleitung.

SBB Historic hat den Hauptsitz in Windisch. Die Stiftung bewertet das Jahr 2022 positiv. Bild: Deborah Bläuer

Die Stiftung «Historisches Erbe der SBB», kurz: SBB Historic, zieht ein positives Fazit aus dem vergangenen Geschäftsjahr. «Die Besucherinnen und Besucher kehrten in hoher Zahl auf die Erlebnisfahrten und zu den Veranstaltungen zurück», heisst es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung der Stiftung, die ihren Hauptsitz in Windisch hat.

Neben den Fahrten aus dem eigenen Jahresprogramm fuhren die Züge von SBB Historic auch im Rahmen des Jubiläums «175 Jahre Schweizer Bahnen». Wie in der Mitteilung zu lesen ist, nahmen 2022 «insgesamt rekordhohe 14'000 Gäste an Erlebnisreisen, Veranstaltungen und Charterfahrten teil.» So dürfe SBB Historic mit Stolz auf das vergangene Jahr zurückblicken. Weiter heisst es in der Mitteilung:

«Noch nie in der 21-jährigen Geschichte von SBB Historic konnten in einem Jahr so viele Menschen bewegt werden.»

Nach zwei schwierigeren Jahren kehre das Publikum zurück. Vergangenes Jahr schrieb die Stiftung in einer Mitteilung zu 2021, die Auswirkungen der Coronapandemie seien nicht mehr ganz so einschneidend wie im 2020 gewesen.

Fahrt mit der «Spanisch-Brötli-Bahn» war beliebt

Insgesamt fanden im vergangenen Jahr 54 Führungen, Vorträge, Filmabende und Workshops an den Standorten Windisch, Olten SO und Erstfeld UR statt. Diese Veranstaltungen wurden von rund 1300 Teilnehmenden besucht. Das Fahrtenprogramm von SBB Historic mit Erlebnis-, Führerstands- und Charterfahrten startete 2022 von Anfang an mit hohen Frequenzen in die Saison. Auch die wegen der Pandemie im Vorjahr verschobenen Fahrten wurden durchgeführt. Mit dem «Erlebniszug San Gottardo» konnten insgesamt 1256 Passagiere und Passagierinnen befördert werden. Beim Chartergeschäft ging eine hohe Anzahl von Anfragen ein. Insgesamt wurden sieben Fahrten mit dem «Roten Pfeil», neun Fahrten mit dem «TEE» und elf Fahrten mit dem «Wyländerli» durchgeführt.

An den Standorten Windisch, Olten und Erstfeld fanden 2022 viele Veranstaltungen statt. Bild: Deborah Bläuer

Nebst dem regulären Jahresprogramm aus dem Kursbuch 2022 stand SBB Historic an verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen von «175 Jahre Schweizer Bahnen» im Einsatz. Bei allen fünf Festwochenenden war SBB Historic direkt oder indirekt vertreten. Für den VIP-Anlass im August wurde die «Spanisch-Brötli-Bahn» von der Abteilung Instandhaltung/Rollmaterial unter grossem Aufwand in einen betriebsfähigen Zustand versetzt.

Am 15. und 16. Oktober hatte schliesslich auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, mit der «Spanisch-Brötli-Bahn» zu fahren. Diese Möglichkeit wurde rege genutzt.

Nach fast sechs Jahren als Geschäftsleiter ging Stefan Andermatt per Ende April 2023 in Pension. Die Nachfolge trat Mario Werren am 1. Mai an. (az)