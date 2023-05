Windisch «Pro-Kopf-Verschuldung wird stark anwachsen»: Trotzdem sprechen sich auch FDP und SVP für die neue Schulanlage Dohlenzelg aus Am Sonntag entscheidet das Stimmvolk über den Kredit für den Neubau. Gemäss den beiden Fraktionen braucht die Gemeinde neuen Schulraum.

Unterschrieben ist die Mitteilung im Namen der beiden Fraktionen von Fabian Schütz (links, SVP) und Martin Gautschi (FDP). Bild: zvg

Wahrscheinlich wird es die grösste Investition von Windisch in den nächsten zehn Jahren: Am Sonntag, 14. Mai, entscheidet das Stimmvolk der Gemeinde über den Kredit von 35,68 Millionen Franken für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg.

Wie die FDP und SVP in einer Medienmitteilung von Dienstag festhalten, empfehlen die beiden Fraktionen – ebenso wie SP, Grüne und EVP in der vergangenen Woche – den Stimmbürgern ein Ja zum Baukredit. «Der geplante Bau ist nötig und zweckmässig und bietet die notwendige Flexibilität, falls in Zukunft noch mehr Schulraum gebraucht werden sollte», heisst es in dem Schreiben weiter.

Das Bauprojekt sei vom Büro Liechti Graf Zumsteg seriös ausgearbeitet und der Kredit von einer unabhängigen Beratungsstelle als angemessen beurteilt worden. Windisch brauche neuen Schulraum. Die Fraktionen fügen an: «Bei einer Ablehnung müsste die Planung neu gestartet werden, was zusätzliche Kosten für Planung und Übergangslösungen verursachen würde.»

Der Gemeinderat hat keine Szenarien ausgearbeitet

Die Fraktionen der FDP und der SVP erklären in ihrer Mitteilung jedoch auch, dass «aufgrund der von Mitte-Links getriebenen Ausgabenpolitik die Pro-Kopf-Verschuldung in Windisch stark und unnötig anwachsen wird».

Der Gemeinderat habe keine Szenarien ausgearbeitet, wie er im Eventualfall die Finanzen mittels Spar- und Desinvestitionsmassnahmen stabilisieren will. Die Fraktionen führen dazu weiter aus: «Der Einwohnerrat in seiner jetzigen Zusammensetzung konnte sich nicht auf nötige konkrete Sparmassnahmen festlegen.»

Sollte sich das wirtschaftliche Umfeld weniger gut entwickeln als im Finanzplan erwartet oder kämen unerwartete Investitionen auf die Gemeinde zu, bestehe daher ein hohes Risiko einer Steuererhöhung in den nächsten fünf Jahren. (az)