Windisch Pilotphase startet bald: Bevölkerung erhält dank Zukunftskafi neuen Treffpunkt Mit dem Mikado Beizli am Mittwochabend sollen die Windischer und Windischerinnen einander begegnen und sich austauschen. Wir erklären, wie das neue Angebot organisiert ist.

Am 23. August findet der Kick-off vom neuen Mikado Beizli im Gebäude an der Habsburgstrasse statt. Bild: Deborah Bläuer

In Windisch sollen die verschiedenen Altersgruppen näher zusammenrücken, die Solidarität zwischen ihnen gestärkt und die Gemeinde für alle zu einem attraktiven Wohnort werden. Um dies zu erreichen, lancierte Windischs Gemeindeschreiber Stefan Wagner 2022 das generationenübergreifende Zukunftskafi, in dessen Rahmen Freiwillige in Arbeitsgruppen diverse Ideen entwickelt haben. Aus einer resultierte das Angebot eines niederschwelligen Treffpunkts – das Mikado Beizli – der nun am Mittwoch, 23. August, startet.

Gemeindeschreiber Stefan Wagner lancierte das Zukunftskafi. Bild: Alex Spichale

Wie Wagner schreibt, sei erfreulich, dass der Treffpunkt im Café Mikado und so eine Kooperation mit dessen Betreiberin, der Stiftung Domino, entstanden sei. «Rainer Hartmann, Geschäftsführer der Stiftung Domino, hat unser Anliegen von Anfang an sehr wohlwollend und grosszügig unterstützt», sagt Heike Bauer-Brösamle, Ansprechperson der IG Mikado Beizli.

Die Pilotphase läuft bis Weihnachten

Das Mikado Beizli an der Habsburgstrasse 1a findet jeden Mittwoch von 17 bis 23 Uhr statt. Es gebe also keine Schliessung des Café Mikado, sondern eine Übergabe im laufenden Betrieb von den Mitarbeitenden der Stiftung Domino an das Helfer- und Helferinnenteam, erklärt Heike Bauer-Brösamle. So könne das «Mikado» am Mittwoch durchgehend geöffnet bleiben. Allerdings gebe es ab 17 Uhr, zumindest anfangs, nur etwas zu trinken. Vesperplättli seien denkbar. Dies laut Bauer-Brösamle «da uns der Austausch und die Zugänglichkeit für alle wichtig sind und unsere personellen Ressourcen beschränkt sind».

Das Mikado Beizli muss keine Miete zahlen. Dafür gehen die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf an das Café Mikado.

Das Café Mikado ist am Mittwoch künftig bis 23 Uhr geöffnet. Bild: zvg/René Rötheli

Am Mittwochabend werden jeweils zwei Freiwillige von der Arbeitsgruppe, vom Zukunftskafi und/oder von Quartiervereinen vor Ort sein. Um weitere Helfer und Helferinnen wäre man laut Bauer-Brösamle froh. Man wolle die Möglichkeit bieten, dass sich die Windischer und Windischerinnen ganzjährig begegnen können.

Heike Bauer-Brösamle ist eine von zwei Ansprechpersonen der IG Mikado Beizli. Bild: zvg

Der Treffpunkt richte sich aber auch an Leute aus den umliegenden Gemeinden sowie Vereine, die nach dem Training noch etwas trinken wollen. «Wir werden sicherlich ein paar Gesellschaftsspiele auflegen oder auch mal Themenabende gestalten, vielleicht bilden sich ja auch Stammtische oder wir laden Menschen spontan zum Austausch über bestimmte Fragen ein.»

Die Pilotphase läuft bis Weihnachten, danach werden allenfalls Anpassungen am Projekt vorgenommen. Beim Kick-off am 23. August wird die Folk-Rock-Band The Generations, deren Mitglieder teilweise in Windisch wohnen oder gewohnt haben, für musikalische Unterhaltung sorgen.