Windisch Pfosten kaputt und Billett weg: Stark alkoholisierte Autofahrerin baut Selbstunfall Diese Fahrt nahm für eine stark alkoholisierte Autofahrerin am Sonntag ein abruptes Ende. In Windisch kam die 55-Jährige von der Strasse ab und nahm gleich noch einen Randleitpfosten mit. Sie blieb unverletzt. Ob sie vom Döttinger Winzerfest auf dem Nachhauseweg war, ist nicht bekannt.

Dieser Sonntagabend wird 55-jährigen Autofahrerin bestimmt lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil sie womöglich einen heiteren Abend hatte – wie ihr Alkoholpegel vermuten lässt – sondern auch, weil sie ihr Billett loswurde.

Wie die Kantonspolizei schreibt, war die Autofahrerin am frühen Abend auf der Hauserstrasse in Windisch in Richtung Hausen unterwegs, als sie rechts von der Strasse abkam, einen Randleitpfosten rammte und dann in die abfallende Böschung hinunterfuhr.

Der Sachschaden ist gering. Bild: Kantonspolizei Aargau

Das Auto rutschte dann seitlich gegen einen Baum und wurde leicht beschädigt. Die Polizei fand die Unfallverursacherin unverletzt vor, dafür aber stark alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei nahm der 55-Jährigen den Führerausweis ab. Ob diese vom Döttinger Winzerfest auf dem Nachhauseweg war, ist nicht bekannt. (cam)