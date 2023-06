Windisch Ölheizung im Werkhof «unter keinen Umständen vertretbar»: Zurückgewiesene Kredite kommen wieder vor Einwohnerrat Der Gemeinderat Windisch hat den Verpflichtungs- und den Zusatzkredit für die Heizungserneuerung im Werkhof und die Neugestaltung der Klosterzelgstrasse in der Höhe von je 390'000 Franken einer vertieften Überprüfung unterzogen. Was jetzt anders ist.

Für den Werkhof Windisch und dessen Annexbauten ist eine Holzpellet-Heizung angedacht. Bild: Deborah Bläuer

Am 22. März wies Windischs Parlament einen Verpflichtungs- und einen Zusatzkredit in der Höhe von jeweils 390'000 Franken zurück. Die Exekutive hat die Geschäfte überarbeitet und bringt sie an der Einwohnerratssitzung am 14. Juni erneut zur Abstimmung.

Die Ölheizung im kantonalen Werkhof Windisch muss erneuert werden. Sie dient auch als Heizung des gemeindeeigenen Werkhofs, doch aus verschiedenen Gründen ist die Gemeinde nun gezwungen, eine eigene Wärmeerzeugung sicherzustellen. Der Gemeinderat sah für den Werkhof und dessen Annexbauten eine Holzpellet-Heizung vor.

Man vermisse die Information, wie viel ein Eins-zu-eins-Ersatz der bestehenden Ölheizung kosten würde, lautete die Kritik im März. Auch wurde der Preis der vorgesehenen Pellet-Heizung bemängelt. Der Einwohnerrat folgte der Empfehlung der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FiGPK) und nahm den Rückweisungsantrag mit 19:18 Stimmen knapp an.

Keine Fördergelder bei Ölheizung

In seiner neuen Botschaft hält der Gemeinderat an der Variante Holzpellet-Heizung fest. «Es kann davon ausgegangen werden, dass der Installations- und Kostenaufwand bei einer Ölheizung fast identisch ist mit den ausgewiesenen Kosten der Pelletheizung.»

Bei einer Ölheizung liegt er bei rund 70'000 Franken, bei der Pelletheizung bei 90'000. Da Windisch bei der Öl-Variante nicht von Fördergeldern in der Höhe von 15'000 Franken profitieren könne, hebe sich die Kostenersparnis von 20'000 Franken nahezu auf.

Die neue Heizung (rotes Quadrat) kommt in den Werkhof der Gemeinde. Zurzeit befindet sich die Heizung (gelbes Quadrat) noch beim kantonalen Werkhof. Screenshot: Botschaft des Gemeinderats an den Einwohnerrat

Die Investitionskosten seien bei einer Pellet-Heizung deutlich tiefer als bei den anderen Lösungen, mit Ausnahme der Ölheizung. Die jährlichen Betriebskosten liegen bei 36'200 Franken. Diesbezüglich schliesst die Pellet-Heizung zusammen mit der Hackschnitzel- und der Ölheizung laut der Exekutive am besten von den sechs Varianten ab.

Eine Ölheizung im gemeindeeigenen Werkhof stünde in einem krassen Widerspruch zu den Zielsetzungen des Einwohnerrats und des Gemeinderats im Zusammenhang mit der zu erarbeitenden Klimastrategie, ist in der Botschaft zu lesen. «Es ist für den Gemeinderat unter keinen Umständen vertretbar, wiederum eine Ölheizung einzubauen.»

Er habe vom Einwohnerrat mit der Motion «Windisch 2040 treibhausgas-neutral!» einen klaren Auftrag erhalten und die entsprechenden Zielsetzungen in seine Legislaturziele übernommen.

Risiken und Kosten erschienen zu hoch

Beim Zusatzkredit betreffend Neugestaltung der Klosterzelgstrasse im Rahmen der Sanierung samt Werkleitungen sollte auch das Thema Schwammstadt – ein Konzept der Stadtplanung mit dem Ziel, Überflutungen bei Starkregen zu vermeiden und das Stadtklima zu verbessern – mit einfliessen. Der FiGPK erschienen jedoch die Risiken und Kosten des Projekts zu hoch und der Einwohnerrat hiess den Rückweisungsantrag gut.

Der Gemeinderat prüfte neue Varianten und erstellte eine Risikoabwägung. Er zeigt sich überzeugt, dass die ursprünglich gewählte Variante mit einem neuen Kostenteiler das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist.

Bei der Neugestaltung der Klosterzelgstrasse sollen auch Schwammstadtmassnahmen umgesetzt werden. Bild: Deborah Bläuer

Von den 389'000 Franken sollen 339'000 zulasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung gehen und 50'000 zulasten der Einwohnergemeinde. Da die Schwammstadtmassnahmen das Abwassersystem entlasten, dürfen sie über die Abwasserkasse finanziert werden.

Eigentlich war vorgesehen gewesen, dass nur 194'600 Franken darüber finanziert werden. Die jährlichen Unterhaltskosten schätzt der Gemeinderat bei der gewählten Variante auf 8000 bis 12'000 Franken.