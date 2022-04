Windisch Neues Kunstformat: Sie bieten spannende Einblicke in faszinierende Welten Das Programm steht. Am ersten «ARTist – Art Festival» in der Klosterscheune Königsfelden in Windisch nehmen 15 Kunstschaffende teil. Das ist zu erwarten.

Die Initianten (von links): Nik Përgjokaj, Michael Roggli und Jana Schafroth in der Klosterscheune Königsfelden. zvg

Das Interesse ist rege, das Echo erfreulich: Gross ist die Vorfreude auf das erste «ARTist – Art Festival» bei den Initianten, der Künstlerin Jana Schafroth aus Remetschwil sowie den beiden Künstlern Nik Përgjokaj aus Brugg und Michael Roggli aus Vogelsang. «Wir sind sehr glücklich, es kommt gut.»

In der geschichtsträchtigen Umgebung der Klosterscheune Königsfelden in Windisch organisieren sie eine Kunstausstellung am Wochenende vom 7. und 8. Mai. Entstehen soll, lautet das Ziel, eine neue Plattform für frische überraschende Ideen, ein Netzwerk für Künstlerinnen und Künstler. Insgesamt 15 werden es sein aus den Sparten Malerei, Fotografie und Installation.

Sogar aus dem Ausland trafen Anmeldungen ein

Auf den Aufruf, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht sind, haben die Initianten zahlreiche Anfragen erhalten – sogar aus dem Ausland. In den ersten Tagen seien die Reaktionen eher zögerlich gewesen, «da das Kunstformat noch nicht bekannt war und wir erst die Information, den Inhalt dazu liefern mussten», blickt Nik Përgjokaj zurück. Dann aber seien – auch dank Berichterstattung in der Zeitung – sehr viele auf sie zukommen, «mehr als wir uns hätten vorstellen können». Und nach wie vor treffen Anmeldungen ein.

«ARTist – Art Festival» Diese 15 Kunstschaffenden stellen aus Judith Christen, Turgi, Malerei; Kaspar Ruoff, Brugg, Fotografie; Jana Schafroth, Remetschwil, Malerei; Nik Përgjokaj, Brugg, Malerei; Michael Roggli, Vogelsang, Installation; Stephan Bruelhart, Windisch, Malerei; Nicole Schröder, Wettingen, Malerei; Livia Lüthi, Schafisheim, Malerei; Ursula Baumberger, Umiken, Relief; Thomas Joller, Turgi, Objekte und Fotografie; Nick Walter, Aarau, Fotografie; Yamira und Edith Coca, Erlinsbach, Malerei und Objekte; Yvonne Berger, Gebenstorf, Objekte; Brigitte Wannenmacher, Hausen, Malerei. (az)

Überrascht ist Përgjokaj nicht: In öffentlichen Kunsträumen und Galerien sei es für angehende Künstlerinnen und Künstler oft schwierig oder unmöglich, ihre Werke zu zeigen. Er kenne viele, die sich über mangelnde Ausstellungsmöglichkeiten beklagen. Das «ART­ist – Art Festival» könne ihnen einen Raum bieten, zum Austausch beitragen. Die Kunstschaffenden würden sichtbar, könnten ihr Schaffen präsentieren und ihre Werke direkt auch verkaufen. Das Publikum seinerseits dürfe sich freuen auf eine breite Palette an Kunstschaffen aus der Region, spannende Begegnungen und Einblicke in faszinierende Welten.

Geachtet wurde auf Erfahrung und Kunststile

Wert gelegt haben die Initianten bei der Auswahl darauf, sowohl Künstlerinnen und Künstlern mit langjähriger als auch mit weniger Erfahrung eine Chance zu geben. Përgjokaj sagt:

«Es hat sich ergeben, dass recht junge und auch etwas ältere in der Endauswahl zusammenkamen.»

Entscheidend gewesen sei ebenfalls die Kunstform. «Es sollten nicht zu viele ähnliche Stile sein, eine Diversität war uns wichtig», fügt Përgjokaj an. «Wir sind sehr zufrieden, so tolle Künstler dabeizuhaben.»

Mit diesem Flyer wird für das erste «ARTist – Art Festival» geworben. zvg

Deren Resonanz sei ebenfalls sehr gut. Sie helfen mit beim Verteilen der Flyer, machen Werbung, «da dies in unser allem Sinne ist». Etwas schade sei einzig, dass nicht jedem Interessierten ein Platz geboten werden kann, räumt Përgjokaj ein. «Wir vom OK sind selber Kunstschaffende und wissen, wie das ist.»

Seien die Plakate aufgehängt, die Website und Social-Media-Kanäle aktualisiert, werde es vor der Ausstellung noch darum gehen, die Klosterscheune einzurichten, sagt Përgjokaj zum Stand der Vorbereitungen. Jeder Kunstschaffende werde sich auf seine eigene Art installieren und an den beiden Ausstellungstagen auch anwesend sein. «Wir sind gespannt auf viele kreative Ideen», sagt er. Dankbar äussert er sich ebenfalls über die Unterstützung der Gemeinde Windisch.

«Wir haben bis jetzt alles rechtzeitig aufgleisen können», fasst Përgjokaj zusammen. «Alles hat sehr gut geklappt, da jeder von uns seine Stärken ganz gut einbringen konnte. Wir sind alle aufgeregt und freuen uns riesig auf unser ‹ARTist – Art Festival›.»