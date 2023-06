Windisch Nach Verhandlung mit Gebäudebesitzerin: Dorfladen-Retter sind guten Schritt weiter – dank einem Trumpf im Ärmel Im Juni plante der Verein Quartierladen Unterwindisch festzulegen, ob er sein Projekt umsetzen oder beenden will. Der Grundsatzentscheid wurde nun auf September verschoben. So geht es jetzt weiter.

Ende Juni 2024 gibt der Volg seine Filiale an der Dorfstrasse auf. Bild: Maja Reznicek

Vor gut einem Monat war es der grosse Knackpunkt. Seit rund eineinhalb Jahren arbeitet der Verein Quartierladen Unterwindisch daran, dass die Einkaufsmöglichkeit an der Dorfstrasse auch nach der Schliessung der Volg-Filiale Ende Juni 2024 erhalten bleibt. Im vergangenen Mai konnten sich einige Vereinsmitglieder nun mit der Hallenbesitzerin Fenaco und Gemeindevertretenden an einen Tisch setzen, um die Bedingungen für die Gebäudeübernahme festzulegen. Hauptdiskussionspunkt dabei: die Finanzierung des Hallenrückbaus.

Denn zwar hat die Gemeinde eine Arealnutzung bis 2032 zugesichert, danach müsste die Fahrnisbaute aber entfernt werden. Im Mai rechnete der Verein gemäss dem Co-Präsidenten Ruedi Hintermann allein dafür mit Kosten von 75’000 Franken.

Zusätzlich käme – mit Kauf der Halle, Sanierung und Räumung – ein Aufwand in der Grössenordnung von 100’000 Franken auf die Initiantinnen und Initianten zu, bevor sie den Laden neu vermieten könnten. Seit kurzem weiss der Verein nun, dass er mit seinem Vorhaben einen guten Schritt weiter ist.

Grosser Rückhalt bei den mittlerweile 270 Mitgliedern

Anfang Juni teilte die Fenaco nämlich ihren Geschäftsleitungsbeschluss mit, dass sie die Kosten für den zukünftigen Abriss komplett übernimmt. Die Gemeinde Windisch, die den Verein bei den Verhandlungen unterstützt, habe dem Unternehmen an der Sitzung eine detaillierte Offerte eines Architekturbüros zum Rückbau vorgelegt, erklärt Hintermann.

Zudem verfügte Windisch noch über einen Trumpf im Ärmel. Der Co-Präsident sagt gegenüber der AZ am Telefon: «Die Sanierung der Hausanschlüsse ist nächstes Jahr fällig. Die Gemeinde bot an, die Kosten zu übernehmen – da geht es um einige Tausend Franken.»

Der Verein Quartierladen Unterwindisch wurde im Herbst 2021 gegründet. Projektbeteiligte sind unter anderen (v. l.) Martina Roth, Petra Wicki, Conrad Stoll, Albert Deiss, Margrit Schaller, Anton Schuler sowie Daniel Rüfenacht. Bild: zvg

Wie hoch der Aufwand für den Abriss effektiv ist, gibt der Verein nicht bekannt. Sicher ist, dass sich die Fenaco an keinen weiteren Sanierungsmassnahmen beteiligen wird. Nun müssen gemäss Hintermann als nächsten Schritt die Vertragsdetails mit Fenaco, Volg – dieser schenkt dem Verein wohl das Mobiliar – und Gemeinde erarbeitet werden.

Den angekündigten Grundsatzentscheid, ob das Projekt weitergeführt oder beendet wird, hat der Verein in diesem Zug nochmals verschoben: Erst in knapp drei Monaten, am 12. September, stimmen die mittlerweile 270 Mitglieder an einer ausserordentlichen Versammlung darüber ab. Bis dahin wollen die beiden Co-Präsidenten Ruedi Hintermann und Albert Deiss im Amt bleiben. Die Nachfolge ist noch offen.

Bei den Vereinsmitgliedern findet die aktuelle Lösung grossen Rückhalt. An der letzten Versammlung am 14. Juni sei das Update sehr gut angekommen, verrät Ruedi Hintermann. Es sei keine wesentliche Kritik aufgekommen, aber Fragen hätten geklärt werden können.

Bis Anfang Dezember soll Volg-Nachfolge klar sein

Neben den Vertragsverhandlungen muss der Verein Quartierladen Unterwindisch bis März 2024 die Finanzierung des Projekts sichern. Ein Fundraising-Dossier bestehe und erste Gespräche mit Unternehmen liefen, führt Ruedi Hintermann dazu aus. Als erste definitive Zusage hat der Quartierverein Unterwindisch 13’000 Franken gesprochen.

Der Kauf der Halle, Sanierung und Räumung kosten den Verein um die 100’000 Franken. Bild: Maja Reznicek

Auch auf die Mitglieder werde man zugehen, fügt der Co-Präsident an, deren jährlicher Beitrag soll vorerst aber bei 10 Franken bleiben. «Wir möchten, dass das Mitmachen niederschwellig ist.»

Bevor das Geld fliesst, gelte es aber zuerst, die zukünftige Ladenbetreiberin oder den zukünftigen Ladenbetreiber zu finden. Interessierte können sich direkt unter mail@petrawicki.ch melden. Gesucht ist eine unternehmerische Persönlichkeit mit Erfahrung im Detailhandel. Ruedi Hintermann fügt an: «Die Person muss auch Kapital mitbringen, um ein Basiswarenlager anzuschaffen.» Der Verein vermietet das Geschäft inklusive Einrichtung sowie Klima- und Kühlgeräten.

Bezüglich Betriebskonzept wäre in Unterwindisch Verschiedenes möglich: «Wir wollen den Mietern viel Spielraum geben, um beispielsweise auch eine Kaffeeecke einzurichten», heisst es dazu. Bis spätestens Anfang Dezember soll die Nachfolge auf den Volg klar sein.