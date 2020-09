Windisch muss den Steuerfuss diskutieren – im kommenden Jahr wird es Steuerausfälle geben

Die finanzielle Situation der Gemeinde Windisch hat sich in den vergangenen Jahren dank höheren Steuereinnahmen, aber auch dank hoher Budgettreue und wenig Investitionen erholt. Nun aber warten grosse Investitionsbrocken, welche die Finanzen wieder in rote Zone führen. Bis 2030 will die Gemeinde 58,2 Mio. Franken investieren. Die grössten Projekte darunter: Schulanlage Dohlenzelg (34,3 Mio. Franken), Sanierung Badi (netto 2,4 Mio. Franken, mit Urnenabstimmung), Betriebsstandort kommunale Werke (1,3 Mio. Franken), neuer Kindergarten Dorf (3,7 Mio. Franken) und die Sanierung der Fenster, Storen und Fassade des Gemeindehauses (3,4 Mio. Franken).

Das Ziel des Gemeinderats, dass die Verschuldung pro Kopf nicht mehr als 3000 Franken übersteigt, lässt sich mit den aktuellen Voraussetzungen nicht mehr einhalten. Ohne weitere Massnahmen erreicht die Verschuldung pro Kopf im Jahr 2026 die 5000-Franken-Marke, was einer sehr hohen Verschuldung entsprechen würde. «Das ist für den Gemeinderat nicht haltbar», sagte Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) gestern an der Medieninformation zum Budget 2021. «Wir starten daher im Jahr 2021 mit einem Finanzworkshop.»

Ammon kritisiert Unterhalt des Bossarthauses