Die Fachhochschule Nordwestschweiz und die Gemeinde Windisch haben gemeinsam mit dem Naturama Aargau am Donnerstag die versiegelte Fläche bei den Plastiken an der Zürcherstrasse aufgebrochen. Mit ihrer Performance lud die New Yorker Künstlerin Andrea Hänggi die Anwesenden ein, dabei mitzuwirken.