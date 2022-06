Windisch «Littering ist reine Kopfsache»: Mit Rollator und Kübelwagenmobil befreit dieses pensionierte Ehepaar die Quartiere von lästigem «Güsel» Rosmarie und Kurt Born aus Windisch sammeln bereits seit zehn Jahren den Abfall von anderen ein. So sind die beiden auf diesen «Job» gekommen – und wie die Reaktionen der Menschen darauf ausfallen.

Rosmarie und Kurt Born aus Windisch «güseln» bereits seit zehn Jahren für eine saubere Umwelt. Flavia Rüdiger

«Wow, dir mached aber e super Job.» Dieses Kompliment erhielten Rosmarie und Kurt Born von einer Velofahrerin am Ende ihrer «Güseltour». Seit rund zehn Jahren sammelt das Ehepaar nun den Abfall von anderen ein und entsorgt diesen fachgerecht. Gut sieben Jahre «güselten» die beiden in Holderbank und seit ihrem Wohnortwechsel bereits drei Jahre in Windisch.

Entstanden ist die Idee bei einem der geliebten Spaziergänge, so Kurt Born. Er erklärt:

«Es lag haufenweise Müll herum. Wir haben diesen auf den Rollator meiner Frau aufgeladen.»

Als jedoch der Stapel immer weitergewachsen sei, und es bald keinen Platz mehr gehabt hätte, sei klar gewesen: Es muss etwas passieren.

Jeder nimmt sich eine Strassenseite vor

Ausgerüstet mit Abfallzangen, Handschuhen und einem selbst gebauten Kübelwagenmobil «güseln» die Borns inzwischen drei- bis viermal pro Monat durch die Quartiere in Windisch. Zu Beginn habe es «definitiv» mehr Touren gebraucht. «Wir stellen bereits fest, dass unsere Aktionen Früchte tragen», sagt Kurt Born. Der 75-Jährige merkt an:

«Zu zweit sind wir auch äusserst effizient.»

Jeder nehme sich jeweils eine Strassenseite vor, um diese von Abfall zu befreien.

Allerlei Müll landet im Kübelwagenmobil von den Borns. Flavia Rüdiger

Besonders häufig landen Aludosen, Plastikflaschen oder Zigarettenstummel in den Entsorgungsfächern des Kübelwagenmobils. Born sagt lachend:

«Mit der Zeit haben Rosmarie und ich einen ‹Güselscannerblick› entwickelt.»

Der Pensionär könne an einem Busch vorbeilaufen, wenn sich darin eine Dose verberge, würde er diese gleich aufspüren.

Neben negativen Erfahrungen gibt es auch einige positive Rückmeldungen

Obwohl die Borns mit ihrer uneigennützigen Arbeit im Hintergrund viel gutes tun, kommt es häufig vor, dass sie komisch angeschaut werden. Der ehemalige Betriebsfachmann erklärt:

«Einige werfen uns angewiderte Blicke zu.»

Dies sei unter anderem die Art von Menschen, die einen Gegenstand durch eine «elegante» Bewegung in der Natur entsorgen würden und der Umwelt zu wenig Respekt entgegenbrächten.

Kurt Born entdeckt jedes noch so kleine Fitzelchen im Gebüsch. Flavia Rüdiger

Dieses Verhalten könne niemals mit Bussen verhindert werden. Born ergänzt: «Littering ist reine Kopfsache.» Man solle zuerst sein Gehirn einschalten, bevor man handelt.

Neben diesen negativen Erfahrungen bekämen die beiden aber auch viel positive Rückmeldungen. «Wie zum Beispiel das Lob der Velofahrerin», sagt Kurt Born grinsend. Der zweifache Vater erklärt weiter:

«Genau dieses Lob möchten wir an die vielen Menschen weitergeben, die den gleichen ‹Job› ausüben wie wir.»

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich diese verschworene Gemeinschaft im Hintergrund um eine intakte Umgebung bemühe.

Das engagierte Pärchen begibt sich aus mehreren Gründen auf die «Güseltouren». «Zum einen machen wir es für die Allgemeinheit», sagt Kurt Born. «Zum anderen verkleinern wir damit unseren ökologischen Fussabdruck», ergänzt er. Zudem läge ihnen die Natur einfach sehr am Herzen.

Rosmarie und Kurt Born hoffen auf mehr Respekt gegenüber der Umwelt von den Menschen. Flavia Rüdiger

«Meine Frau und ich fühlen uns nach dem ‹Güseln› immer wohl, weil eine saubere, nicht zugemüllte Umgebung dieses Gefühl nun mal auslöst», so der 75-Jährige. Rosmarie und Kurt Borns Wunschtraum ist es, dass der Natur mehr Respekt entgegengebracht wird, damit es niemanden mehr braucht, der den Müll von anderen entsorgen muss.

2700 Zigarettenstummel von Ortstafel zu Ortstafel eingesammelt

Das nächste grosse Projekt seien Zigarettenstummel. «Achtlos werden diese auf den Boden oder ins Gebüsch geworfen», so Born. Es sei gewaltig, welche Menge an Zigarettenabfall das Ehepaar einsammeln würde. Born erzählt:

«In Holderbank habe ich mal beidseitig von Ortstafel zu Ortstafel Stummel gesammelt.»

Ganze 2700 Stück seien zum Schluss in seinem Kübel gelandet. Den Übeltätern sei gar nicht bewusst, was dieser kleine «Nikotinstängel» alles anrichten könne. «40 bis 60 Liter Grundwasser werden mit nur einem Stummel verseucht», sagt Born. Aus diesem Grund würden er und seine Frau sich unter anderem dafür einsetzten, dass mehr Aschenbecher aufgestellt werden und selbst mehr «Zigaretten-Güseltouren» unternehmen.