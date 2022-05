Windisch Künftig ist die Verwaltung neu an zwei Nachmittagen zu Der Gemeinderat Windisch passt die Öffnungszeiten der Verwaltung an. Das sind die Gründe.

Auf der Gemeindeverwaltung haben die Anforderungen zugenommen. Claudia Meier

Am Dienstag- und Donnerstagnachmittag bleibt die Gemeindeverwaltung in Windisch zukünftig geschlossen. Betroffen ist auch das Regionale Be­treibungsamt, das im Gemeindehaus beheimatet ist. Der Gemeinderat habe entschieden, die Öffnungszeiten anzupassen, heisst es in einer kurzen Mit­teilung.

Nebst Beratungen bleibt zu wenig Zeit

Welches sind die Gründe für diesen Schritt? «Die Schliessung der Verwaltung an zwei Nachmittagen gibt dem Personal die Möglichkeit, in dieser Zeit Geschäfte zu verarbeiten, für die im Alltag nebst Schalter- und Telefonberatungen zu wenig Zeit bleibt», antwortet Marco Wächter, Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter.

Marco Wächter ist Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter. Severin Bigler (25. Februar 2019)

Er weist darauf hin, dass die Gemeinde Windisch in den letzten 12 Jahren um rund 1200 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen ist. Die Anforderungen seien gestiegen und die Komplexität der Geschäfte habe stetig zugenommen.

Durch Prozessoptimierungen und Digitalisierungen sei es möglich gewesen, den Herausforderungen mit einer schlanken Verwaltungsorganisation zu begegnen. «Aufgrund von personellen Wechseln und einer starken Zunahme von Aufgaben und Projekten mussten in den letzten Monaten in einzelnen Abteilungen bereits Anpassungen der Öffnungszeiten vorgenommen werden», führt Wächter aus. Und:

«Nun sollen die Öffnungszeiten über die gesamte Verwaltung vereinheitlicht werden.»

Die bisherigen Erfahrungen haben laut Wächter gezeigt, dass diese Massnahme funktioniert und dass den Kundinnen und Kunden dadurch weiterhin Dienstleistungen in guter Qualität angeboten werden können. Gleichzeitig sollen die personellen Ressourcen so eingesetzt werden, «dass die wichtigen und zukunftweisenden Projekte der Gemeinde Windisch mit der notwendigen Priorität umgesetzt werden können».

Termine können vereinbart werden

Selbstverständlich werde parallel dazu das digitale Angebot weiter ausgebaut, fügt Wächter an, «wobei wir gerne die Inputs und Wünsche unserer Bevölkerung entgegennehmen». Mitte März hatte die Gemeinde dazu alle Interessierten eingeladen zu einem Workshop zur Mitgestaltung der digitalen Zukunft.

Ab 1. Juni gelten folgende Öffnungszeiten: Montag: 8 bis 11.30 Uhr, 13.30 bis 18 Uhr; Dienstag: 8 bis 11.30 Uhr; Mittwoch: 8 bis 11.30 Uhr, 13.30 bis 16.30 Uhr; Donnerstag: 8 bis 11.30 Uhr; Freitag: 7 bis 14 Uhr.

Ausserhalb der ordentlichen Ansprechzeiten können Termine vereinbart werden. Diverse Dienstleistungen stehen zudem rund um die Uhr auf www.windisch.ch zur Verfügung.