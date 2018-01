«Das ist die Stube unseres Quartiers», sagt Dave Roth und zieht die imposante Holztür zum Diesellokal auf. Wir blicken in die Industriehalle in Unterwindisch, wo früher die Dieselmotoren die Spinnerei mit Energie versorgten, wenn das Wasserkraftwerk zu wenig Leistung brachte.

Das Diesellokal ist der Ort, wo Dave Roth (47) in seiner Freizeit aktiv ist. Besonders gerne erinnert er sich an die Theateraufführung von Hinz & Kunz. Er war Gründungspräsident des Startvereins Diesellokal. Im hinteren Teil wurde ein Café eingerichtet, regelmässig finden in der Halle auf dem Kunzareal Ausstellungen oder Märkte statt. Zudem ist Dave Roth Vizepräsident des Quartiervereins Unterwindisch.

Das Kunzareal ist jeweils am Mittwoch auch sein Arbeitsort. Im Coworking Space «Village Office» kann der Architekt seine Arbeit erledigen und ist gleichzeitig in der Nähe der Familie. «So kann ich spontan auch mal mit den Kindern etwas unternehmen.» Der Sitzungstisch im «Village Office» ist denn auch Ort unseres Gesprächs.

Besonnen, unaufgeregt und dennoch konkret gibt Dave Roth Auskunft. Er ist kein Mann der lauten oder provozierenden Worte. Eine Eigenschaft, die ihm wohl auch zu den vielen Stimmen bei den Einwohnerratswahlen verholfen hat.

Spross einer FDP-Familie

Seit 2002 wohnt er mit seiner Familie – der Frau, einem Sohn (17) sowie einer Tochter (13) – im Unterdorf, dem Windischer Quartier, das sich in den letzten Jahren enorm entwickelt hat, das als hip, urban und modern gilt. «Es ist Heimat für mich», sagt der 47-Jährige. Dass er mit seiner Familie ausgerechnet ins Unterdorf gezogen ist, ist mehr einem Zufall, beziehungsweise Windischer Freunden, zu verdanken.

Nachdem die Familie aufgrund des Hochwassers 2005 aus dem ersten Haus ausziehen musste, erhielt er die Möglichkeit, als Architekt an einem Mehrfamilienhaus mitzuarbeiten. Gemeinsam mit vier anderen Parteien wohnt die Familie nun in diesem Haus.

Dave Roth ist im Alter von fünf Jahren nach Windisch ins Klosterzelgquartier gezogen. Roths Vater war Dozent an der HTL, seine Mutter Italienisch- und Französischlehrerin an der Bezirksschule Windisch. Und: Beide Elternteile waren in der FDP. Die Mutter war sogar für eine Legislatur im Einwohnerrat.

Dass Dave Roth vor acht Jahren dann für die SP-Fraktion als Einwohnerrat kandidierte, ist ebenfalls mehr ein Zufall gewesen. Er wurde damals von Christian Bolt (SP) angefragt, ob er nicht für den Einwohnerrat kandidieren möchte. «Und weil es in der SP viele Leute gab, die mir sympathisch waren, sagte ich zu», erzählt Roth.

Der Partei ist er allerdings nicht beigetreten. Er findet: «In der Lokalpolitik ist und sollte die Parteizugehörigkeit nicht so relevant sein.» Letztlich würde er sich auch nicht als einen typischen SPler bezeichnen. «Ich bin sicher links der Mitte, unter SPlern aber eher im rechten Flügel anzusiedeln.» Denn am Ende sei er auch Unternehmer. Und er gewichte Eigenverantwortung höher als Kontrolle, beispielsweise seitens des Staats.

Obwohl er sich eher spät lokalpolitisch zu engagieren begann, wurde er schon als Kind politisiert. Im Elternhaus diskutierte der Vater schon früh mit ihm und seinem Bruder über den UNO-Beitritt. «Dabei wussten wir nicht einmal, wer oder was die UNO ist», sagt Dave Roth und lacht.