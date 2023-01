Windisch Katholische und reformierte Kirchenpflege haben den Glockenschlag thematisiert – und unterschiedlich entschieden In der Silvesternacht sorgten Feuerwerkskörper für viel Lärm. Das Ausläuten des alten Jahres und das Einläuten des neuen sowie der Glockenschlag um Mitternacht wurden von einer Windischerin vermisst. Die Katholiken und Reformierten erklären nun, wie es 2023 um den Glockeneinsatz steht.

Die Glockensteuerung der katholischen St.Marienkirche in Windisch wird bis zirka Mitte 2023 erneuert. Claudia Meier

«Ich vermisse das Geläut sehr und bin der festen Überzeugung, mit diesem Gedanken nicht alleine zu sein», schreibt Verena Meier-Köferli aus Windisch in einem Leserbrief, den sie der AZ schickte. Sie fragt sich, ob an Silvester das Ausläuten des alten Jahres und das Einläuten des neuen nur noch ein alter Zopf sei und die Glocken «wie zur Karwoche nach Rom geschickt» würden. Stattdessen bildeten Feuerwerksraketen mit «Krach, Lärm und Bums» den Neujahrsgruss.

Verena Meier-Köferli gibt zu bedenken: «Viele Kilometer von uns entfernt leben Menschen in Angst und Schrecken bei solchem Getöse.» Anstatt am Neujahrsmorgen die Raketenpapiere vor dem Haus zusammenzusammeln, hätte sie sie lieber um Mitternacht den Glocken der St.Marienkirche zugehört, erzählt die Windischerin der AZ am Telefon. Doch liessen die Katholiken die Kirchenglocken in der Silvesternacht läuten?

Katholiken erneuern die Glockensteuerung

Eine Nachfrage bei der katholischen Kirchgemeinde Brugg, die auch für Windisch zuständig ist, zeigt, dass in der Silvesternacht das alte und neue Jahr wie immer mit dem Glockengeläut begleitet wurde, wie Kirchenpflegepräsident Hans Schilling auf Nachfrage bestätigt. Daran werde man in Zukunft auch nicht rütteln.

Hans Schilling ist Präsident der Kirchenpflege Brugg. zvg

Hingegen habe die katholische Kirchenpflege Brugg an ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen, das Jahr durch den weltlichen Glockenschlag bei der St.Marienkirche in Windisch dem Stand in Brugg anzupassen, fügt Schilling an. Das heisst: Von 22 bis 6 Uhr früh wird es keinen Glockenschlag mehr geben. Aktuell schlagen die Glocken der Kirche im erwähnten Zeitraum noch an sieben Tagen pro Woche die volle Stunde. Der Kirchenpflegepräsident erklärt:

«Diese Anpassung wird mit der Erneuerung der Glockensteuerung bis zirka Mitte 2023 umgesetzt.»

An der Kirchgemeindeversammlung vom vergangenen Dezember haben die Stimmberechtigten einen Kredit in der Höhe von 70'800 Franken für die Erneuerung der Glockensteuerung aus dem Jahr 1996 im Kirchenzentrum St.Marien Windisch gutgeheissen. Mit der geplanten Sanierung der Steuerungsanlage und der Klöppeltarierung können die Glocken grösstmöglich geschont und der Klang optimiert werden.

Reformierte Glocken schlagen jede Viertelstunde

Zur Erinnerung: Der Verzicht der Katholiken auf den nächtlichen Glockenschlag in Windisch kommt nicht überraschend. Hans Schilling sagte der AZ schon vor über einem Jahr, dass man sich Anpassungen wie in Brugg überlege. Im Prophetenstädtchen ruhen die Kirchenglocken der Katholiken und Reformierten seit dem Aschermittwoch, 17. Februar 2021. Nicht betroffen von der Abstellung sind die liturgischen Geläute zu den Gottesdiensten, Beisetzungen, Gebetszeiten sowie zum Einläuten von Sonn- und Feiertagen. Das wird auch für Windisch gelten.

Im Dezember 2020 entschied der Brugger Stadtrat, dass die Uhr und das Glockenwerk des Amtshauses historische Anlagen seien und weiter erhalten und betrieben werden sollten. Ein Umbau für die Schlagunterbrechung während der Nacht würde einen erheblichen Eingriff in das Uhr- und Glockenwerk darstellen und werde deshalb abgelehnt.

Die reformierte Kirche Windisch verfügt über ein historisches Uhrwerk. Carla Honold

Ähnlich tönt es derzeit bei der reformierten Kirchgemeinde Windisch. Der Zufall wollte es, dass die Kirchenpflege ebenfalls am Dienstagabend über den Glockenschlag diskutierte, wie deren Präsidentin Barbara Stüssi-Lauterburg verrät. Das historische Uhrwerk der reformierten Kirche sei gut 100 Jahre alt. Während der Sanierung 2016 hätten viele den Glockenschlag vermisst. Deshalb wurde entschieden, am viertelstündlichen Einsatz nichts zu ändern.