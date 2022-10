Windisch Grossaufgebot auf dem Kunzareal: Auch das Forensische Institut Zürich ist da Auf dem Parkplatz vor der Alten Spinnerei in Unterwindisch sind am Mittwochmittag Polizei, Feuerwehr, Ambulanz und das FOR Zürich versammelt. Grund für deren Einsatz war ein verdächtiges Paket.

In einem Briefkasten dieses Gebäudes war ein verdächtiges Paket. Claudia Meier

Bei der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen ist der Alarm am Mittwochmorgen um 10.37 Uhr eingegangen, bei der Kantonspolizei bereits kurz nach 8 Uhr: Einsatzort war die Alte Spinnerei 9 in Unterwindisch. Am Mittag standen neben der Feuerwehr nach wie vor die Kantonspolizei (Kapo) Aargau, ein Ambulanzfahrzeug des Kantonsspitals Baden sowie das Forensische Institut (FOR) Zürich im Einsatz.

Auf Nachfrage der AZ sagt Kapo-Sprecher Bernhard Graser zum Grossaufgebot:

«Grund für die Anwesenheit der Einsatzkräfte war der Fund eines verdächtigen Pakets im Briefkasten eines dortigen Betriebs.»

Vorsorglich habe die Kapo sämtliche anwesenden Personen angewiesen, das Gebäude zu verlassen. Ebenfalls vorsorglich bot die Polizei eine Ambulanz sowie eine Equipe der Feuerwehr auf.

Graser erklärt: «In der Folge nahmen Spezialisten von uns sowie des Forensischen Instituts Zürich den Inhalt der Box unter die Lupe.» Was es damit auf sich habe, sei nach wie vor unklar. Entsprechende Ermittlungen, auch punkto Absender, seien im Gange. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe allerdings nicht.