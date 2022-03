Windisch Gemeinderat trifft Massnahmen gegen Vandalismus an den Schulen Sachschaden von rund 100'000 Franken in den letzten beiden Jahren: In Windisch ist seit Anfang dieses Jahres ein privater Sicherheitsdienst für Kontrollen im Einsatz.

Der Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Thema «Vandalismus an den Schulen Windisch» – auf dem Bild das Schulhaus Dohlenzelg. Severin Bigler (17. Januar 2020)

Der Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Thema «Vandalismus an den Schulen Windisch» – und handelt. Welche Schritte konkret unternommen werden, hat Gemeinderat Bruno Graf (SP) an der Sitzung des Einwohnerrats diese Woche erläutert in der Beantwortung der Kleinen Anfrage von Marco Jacopini (SP).

SP-Einwohnerrat Marco Jacopini reichte eine Kleine Anfrage ein zum Thema Vandalismus. zvg

Dieser hatte wissen wollen, welche Kosten der Vandalismus in der Gemeinde verursacht und ob nach Ansicht der Behörde zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um dem Vandalismus entgegenzuwirken.

Gemeinderat akzeptiert Sachschaden nicht

Über die letzten beiden Jahre belaufe sich der Sachschaden auf rund 100'000 Franken, führte Graf aus. Und ja, der Gemeinderat sei der Meinung, dass ein Sachschaden in dieser Grössenordnung nicht akzeptiert werden kann. Graf:

«Die einzelnen Ereignisse werden konsequent zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.»

Per Anfang dieses Jahres, fuhr Graf fort, hat der Gemeinderat einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der die betroffenen Anlagen regelmässig kontrolliert. «Mit dieser Massnahme sollen nun erste Erfahrungen gesammelt werden, bevor allfällige weitere Massnahmen in Betracht gezogen werden», stellte Graf fest. Eine Auswertung, antwortete er auf die Frage nach bereits gewonnenen Erkenntnissen, sei bis jetzt im dritten Monat noch nicht vorgenommen worden.

Bruno Graf ist Gemeinderat. Severin Bigler (25. Februar 2019)

Gemeinsam beteiligt an Sensibilisierungsaktion

Zudem sei die Gemeinde Windisch zusammen mit den Gemeinden Brugg, Hausen und Birr an einer gemeinsamen Sensibilisierungsaktion beteiligt, erklärte Graf. In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für Gewaltprävention werde ein Video produziert, das die Jugendlichen auf diese Problematik aufmerksam machen soll.

Ein erweiterter Auftrag an die Jugendarbeit – im Sinne einer aufsuchenden Jugendarbeit – sei nicht als Massnahme enthalten, antwortete Graf auf die entsprechende Frage. Die Jugendarbeit Windisch fokussiere sich hauptsächlich auf den Jugendtreff. Für eine aufsuchende Jugendarbeit seien schlicht und einfach die personellen Ressourcen zu gering.