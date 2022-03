Windisch «Voneinander lernen»: Gemeinde lanciert Zukunftskafi, um Distanz zwischen Jung und Alt zu überwinden Für das Generationenprojekt werden in Windisch 15 bis 20 Personen gesucht von Kindern bis zu Hochbetagten. Wie Interessierte mitwirken können.

Die Gemeinde Windisch strebt eine generationsübergreifende Interaktion an. Michael Hunziker (12. Mai 2021)

Aktuell leben vier Generationen in der Einwohnergemeinde, heisst es in einer Mitteilung der Gemeindekanzlei Windisch. Das Zusammenleben stelle aus diesem Grund oft eine Herausforderung dar, erklärt Gemeindeschreiber Stefan Wagner. Menschen aus verschiedenen Altersgruppen würden nicht dieselben Begegnungspunkte nutzen oder sich sogar aus dem Weg gehen. Wagner betont:

«Dabei ist das gegenseitige Lernen von älteren und jüngeren Menschen sehr bereichernd und bringt Zusammenhalt in eine Gemeinschaft.»

Um die verschiedenen Leute näher zusammenzubringen, lanciert der 63-Jährige ein neues Projekt – das Zukunftskafi. Windisch will damit laut Wagner folgende Ziele erreichen: die Herausforderung der demografischen Alterung gemeinsam mit der Bevölkerung angehen, die Solidarität zwischen den Generationen fördern und für alle ein attraktiver Wohnort sein.

Wie man ein Zukunftskafi auf die Beine stellt

Um diese Absichten zu erreichen, habe sich Windisch dazu entschieden, ein Zukunftskafi durchzuführen. Das Zukunftskafi sei eine in der Schweiz entwickelte Methode, um einen generationenverbinden Workshop in der Gemeinde zu organisieren, erklärt Wagner. Ziel sei es herauszufinden, was die angesprochene Bevölkerung ändern möchte und sie dazu animieren, die entwickelten Ideen mit freiwilligem Engagement umzusetzen.

Gemeindeschreiber Stefan Wagner, ist immer sehr engagiert unterwegs. Andrina Wiggli (3. Mai 2018)

Der Prozess Zukunftskafi dauert laut Wagner zwischen acht und zwölf Monaten. In Windisch wird das Projekt von Delia Imboden, Mitarbeiterin der PR-Firma Projekt-Forum Bern und Stefan Trittman, von der Fachhochschule Ostschweiz, begleitet. Der Gemeindeschreiber sagt:

«In einem ersten Schritt soll eine Spurgruppe aus den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, wie Jugendliche, Senioren, Neuzugezogene und so weiter, gebildet werden.»

Das Team übernehme die Vorbereitung für den Anlass und helfe mit, dass jede Altersgruppe auch am Zukunftskafi teilnehme. Der zeitliche Aufwand umfasse drei Spurgruppensitzungen, die rund zwei Stunden dauern würden.